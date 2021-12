Blinken delar med sig av musikaliska höjdpunkter

Faktum är att ministern bjuder på inte mindre än två välmatade spellistor. En "hemmalista" med amerikanska artister och en "on the road"-lista inspirerad av platser han har besökt under året, rapporterar Deadline.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/980170-blinken-delar-med-sig-av-musikaliska-hojdpunkter Kopiera länken "Musik för samman människor – den överskrider gränser och allt annat som annars skulle kunna splittra oss. När vi stänger 2021 delar jag med mig av några av mina favoritlåtar av artister runt om i världen. Hoppas du njuter lika mycket som jag har gjort", skriver Blinken själv på Twitter. Bland de inhemska favoriterna återfinns stjärnskottet Olivia Rodrigos “Traitor,” Taylor Swifts “State of grace,” Jon Batistes “Freedom,” Chris Stapletons “You should probably leave” och Justin Biebers “Holy”. Den utländska spellistan ses mer som en kulturell och diplomatisk balansgång där Blinken lyfter fram artister från olika regioner i världen – gärna sådana som har engagerat sig i USA:s internationella relationer. Där återfinns till exempel kanadensaren Abel Makkonen Tesfaye, mest känd som The Weeknd, som donerade en miljon dollar till hjälpinsatser i Etiopien, samt Seinabo Sey och hennes låt “Sweet dreams”. "Artisten från Stockholm är influerad av Alicia Keys och Beyoncé", skriver Blinken som en kommentar.