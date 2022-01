Artister att hålla koll på 2022

Fakta: Fler artister att hålla ögonen på Gerd, Casper The Ghost, Sam Ezeh, Ludwig Hart, Pink Pantheress, Baby Queen, Wet Leg, Central Cee, Lola Young, Enny, Mimi Webb, Priya Ragu, Tems, Yard Act, Emma-Lee Andersson, Steph K, Mimi Bay, Mimi, Noak Hellsing, Paula Jivén, Graham Lake, Pabi, Junie, Bell, Björn Holmgren, Evert Mob.

Linda Nordeman är musikredaktör på Sveriges Radios P3, en kanal som varje månad utser "framtidens artist". Under december var det Casper The Ghost som knep titeln – kusinduon vars emo-trap-rock har börjat få spridning världen över.

— Överlag tycker vi att det ska bli intressant att se hur rockens popularitet i olika former tar sig i uttryck. Den här pop-punk-trenden har gått starkt fram, bland annat "Good 4 you" av Olivia Rodrigo och Måneskin, som vann Eurovision och blev en oväntat stor succé, säger Linda Nordeman.

Mix av Adele och Eilish

Sam Ezeh är ett namn på mångas läppar inom den svenska soul- och r'n'b-scenen. Under 2021 har han hunnit släppa två ep-skivor, "Night at Ezeh's" och "Sapphire Alley", och dessutom tilldelats Musikförläggarnas stipendium.

— Han är en låtskrivare och musiker som väver in jättemycket oldschool-influenser, det är nostalgisk pop-r'n'b, säger Linda Nordeman.

Även Gerd är en artist som ser ut att ha goda chanser för ett genombrott 2022. Hittills har 26-åringen från Karlstad bara släppt en låt, "Lies for a liar" – men singeln har hyllats av den internationella musikjournalisten Zane Lowe. Han beskriver Gerds musik som en blandning av Lana Del Rey, Lorde, Adele och Billie Eilish. Under hösten har hon bland annat synts på "Together for a better day"-konserten på Avicii Arena.

Casper The Ghost utsågs till framtidens artist i december av P3. Pressbild.

Den svenska hiphop-scenen har skakats om under 2021 när genrens stora namn Einár blev mördad, och ytterligare två tongivande artister hamnade i fängelse. Trots turbulensen ser Linda Nordeman en genre som fortsätter att utvecklas med nya talanger.

— Vi tror att många nya namn kommer att hitta fram i hiphop-genren, den är vital och rik på unga talanger, säger hon, men påpekar att hiphop oftare spelas på strömningsplattformar än på radio.

— Det ska bli spännande att se om det finns någon artist som kan bryta igenom till den här större publiken. Vi hoppas på fler studsiga hits från A36.

Genombrott på Tiktok

Flera artister har på senare tid fått sitt genombrott på sociala medier-appen Tiktok. Det tydligaste exemplet är kanske Lil Nas X, vars låt "Old town road" toppade Billboard Hot 100 i 19 veckor under 2019. Linda Nordeman tror att appen kommer att fortsätta att vaska fram nya stjärnskott.

— För att slå igenom där handlar det mycket om tydliga hooks i musiken, att låten funkar i en korthuggen form. Det som är häftigt där är att publiken är väldigt öppen för nya artister och för äldre musik som kommer tillbaka. Det är väldigt svårt att förutspå vad som kommer att bli stort, det kanske kan vara någon som vi inte känner till i dag, säger hon.

Det finns ytterligare en faktor som kan påverka musikåret – pandemirestriktionerna.

— Vi håller tummarna för att det blir en efterlängtad festivalsommar. Blir det så vill folk släppa väldigt mycket musik innan de spelar live. Vi tror att det kan bli otroligt många releaser om livescenen går på med full kraft, säger Linda Nordeman.