Sopranos-stjärna klar för roll i hyllad serie

HBO:s svarta komedi om ett gäng dysfunktionella sällskap på en hawaiiansk lyxresort var en av fjolårets mest hyllade serier.

Imperioli är den första skådespelaren att presenteras inför den uppföljande säsongen, som kommer att utspela sig på en annan destination än Hawaii.

Nyligen repriserade Imperioli sin Emmy-prisade roll som Christopher Moltisanti, som berättarröst i David Chases "Sopranos"-film "The many saints of Newark".