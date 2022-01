Teatervåren: "Läget är ganska pressande"

"Gasljus: Malmö". Nyskriven psykologisk relationsthriller av Henrik Bromander. Publiken bjuds inte bara in i det unga parets lägenhet på Möllevången i Malmö utan också in i Johannas huvud. Via 3D-ljud tar publiken del av Johannas inre monolog. Urpremiär 15 januari på Malmö stadsteater.

"Jekyll vs Hyde". Robert Stevensons roman i dramatisering av Gustav Tegby. Spelas för mellanstadiebarn med urpremiär på Dalateatern 12 februari.

"Den stora skrivboken". En monolog baserad på Agota Kristofs roman i dramatisering av Simon Reithner som också gör huvudrollen. Premiär 22 januari på Uppsala stadsteater.

"Peer Gynt" av Henrik Ibsen, premiär på Östgötateatern 19 februari.

"Kulla-Gulla", urpremiär 25 februari på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, mer än ett år efter ursprungligt premiärdatum.

"Moderna tider", fritt efter Charlie Chaplin av Erik Holmström och Pontus Lundkvist. Urpremiär på Folkteatern i Göteborg 26 februari.

"Mordet på Marat" av Peter Weiss. Den polske regissören Jan Klata regisserar dramat om folket, revolutionen och demokratin. Premiär 18 februari på Göteborgs stadsteater.

"Penelope" av Py Huss Wallin och Nils Granberg, urpremiär 7 mars på Teater Galeasen i Stockholm.

"Slottet Valentins mysterier". Ett fantasydrama om att lämna barndomen bakom sig, skrivet av Malin Axelsson som också regisserar. Urpremiär på Backa teater i Göteborg 19 mars.

"Fattigfällan". Om företagaren Beata vars tillvaro rasar när hon blir sjuk. Efter en roman av Charlotta von Zweigbergk och i regi av Malin Stenberg. Premiär på Helsingborgs stadsteater 9 april.

"Hjärtat inuti", en föreställning som riktar sig särskilt till barn med funktionsvariationer, skapad av Dalija Acin Thelander. Ett samarbete mellan Unga Klara och Unga på operan i Stockholm, urpremiär 7 maj.