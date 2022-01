Cat Power: "Tänkt ge upp en miljon gånger"

Fakta: Cat Power Heter egentligen Charlyn "Chan" Marshall. Född 1972 i Atlanta. Hennes pappa var Jehovas vittne och föräldrarna skilde sig när Marshall var sju år gammal och hon växte upp delvis hos sin mormor. Hon flyttade till New York 1992 och gav ut sina två första album "Dear sir" och "Myra Lee" (döpt efter hennes mamma, som hon vid den här tidpunkten hade brutit kontakten med) två år senare. Albumet "You are free" från 2003 var det första som placerade sig på Billboardlistan. Tre år senare fick hon sitt definitiva genombrott med "The greatest". Hon gjorde musik till filmen "The hottest state" och fick med låtar på soundtracket till "Juno". Under samma period var hon sambo med skådespelaren Giovanni Ribisi. De separerade 2012 och 2015 fick hon en son vars far hon inte har avslöjat namnet på. Cat Power har pratat öppet om sin psykiska ohälsa och flera gånger ställt in turnéer för att fokusera på sin mentala hälsa.

— Jag har aldrig trott att det här med musiken skulle bli mitt liv. Därför hade jag ingen reservplan. När de frågade om jag ville vara förband på turnén hade jag bara 38 dollar på kontot och hade precis varit tvungen att ta nytt lån på huset, säger hon till TT.

Skulle ha släppts 2020

Albumet blev färdigt precis innan USA drabbades av coronapandemin och skulle egentligen ha släppts i juni 2020. Men som mycket annat sköts det på framtiden när musik- och livebranschen stoppades.

— Jag är tacksam över att vara vid liv. När allt stannade av förlorade jag mitt jobb och var inte säker på att vi skulle överleva det här, säger hon.

Cat Power föddes i Atlanta 1972 och slog igenom i mitten av 1990-talet via New Yorks undergroundscen. Bland annat blev hon omtalad efter ett av sina första framträdanden, då hon spelade tvåsträngad gitarr och sjöng ordet "nej" under 15 minuter.

Hennes album "The greatest" från 2006 prisades och hon hade under samma period framgång både som musikskapare i Hollywood och i modevärlden. Karl Lagerfeld bad henne både posera för Chanel samt bidra med musiken till en av modeikonens visningar. Själv säger hon att hon aldrig hade några planer på en karriär som musiker.

— Jag gillade inte att vara bland mycket folk och att bli fotad och få en kamera uppkörd i ansiktet. Ända sedan jag var liten har jag brottats med psykisk ohälsa. Jag har tänkte ge upp en miljon gånger, men jag slogs om en plats i musikbranschen och kom till en punkt där jag accepterade att det här är mitt öde.

"Som att bli övergiven"

Förra albumet "Wanderer" släpptes 2018 på skivbolaget Domino Recording Company. Efter nästan 30 år valde hennes tidigare skivbolag att säga upp samarbetet, något Cat Power är öppen med att hon tog illa vid sig av.

— De var som min familj, jag hade gjort musik med dem sedan jag var 20 och nästa månad fyller jag 50. Känslan är svår att sätta ord på, det var som att bli övergiven eller ratad. Jag fick inte ens ett hejdå från den här påstådda familjen. Jag levde på mitt kreditkort och visste inte vad jag skulle ta mig till.

Vändpunkten, berättar hon, var ett samtal från Nick Cave.

— Han ringde och frågade om jag kunde spela på hans "Skeleton tour" och jag tackade ja direkt. Den andra personen som hörde av sig var Lana del Rey, som frågade om jag kunde följa med på Europaturné. Jag började spela "White mustang" som en hyllning till henne och kände "Jag ska ha med den här låten på nästa album".

"White mustang" är bara en av låtarna hon tolkar på "Covers". Där finns även The Pogues "A pair of brown eyes", Nicos "These days" och Billie Holidays "I'll be seeing you" – hennes mormors favoritlåt.

— Min pappa är sångare och han köpte en bandspelare som hette Mr Microphone när jag var fem år. Det var då jag började sjunga. Jag växte upp med min mormor och han hälsade inte på så ofta. Mormor spelade gamla skivor och när jag väljer låtar till mina coveralbum så är det för att jag känner att jag måste verkligen spela de här låtarna.

I juni är det meningen att Cat Power ska besöka Sverige och spela på nya festivalen Rosendal Garden Party i Stockholm. Hon ser fram emot spelningen och berättar att hon varit i Sverige många gånger – samt har en speciell relation till svenskt porslin.

— Sverige är så vackert och fullt av liv på sommaren. När jag fick veta att jag var gravid så hade jag en tallrik som jag stulit från ett hotell när jag spelade i Sverige. Från det här märket Rörstrand. Jag beställde fler delar för jag ville att min son skulle växa upp med riktigt porslin.

"Covers" släpps 14 januari.