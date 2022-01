Jenner första kvinnan med 300 miljoner följare

Den som har flest följare i världen är Cristiano Ronaldo, som har 389 miljoner.

Kylie Jenner blev känd genom realityserien "Keeping up with the Kardashians", som följer de olika medlemmarna i familjen. Hon har ett sminkmärke i eget namn och hamnar ofta på listor över världens mäktigaste.

En bild av dottern Stormi som hon postade 2018 var under en tid världens mest gillade på Instagram. I fjol avslöjade hon att hon och rapparen Travis Scott väntar sitt andra barn under 2022.