HBO gör dokumentär om Navalnyj

Dokumentärens skapare är kanadensiske regissören Daniel Roher, som tidigare gjort "Once we were brothers", en dokumentär om The Band. Han har följt Navalnyj på nära håll som filmare och beskriver dokumentären som en "thriller".

"Det var som att ha en plats längst fram och se historia skrivas. Det var en livsomvälvande upplevelse. Jag är tacksam att CNN och HBO vill stötta mig och historien om en mans kamp mot en auktoritär regim", säger Roher i ett pressmeddelande.

Aleksej Navalnyj är en av Rysslands president Vladimir Putins mest kända motståndare. Han har dömts av en rysk domstol för att inte ha uppfyllt en tidigare villkorlig dom då han under 2020 länge vårdades i Tyskland sedan han utsatts för ett mordförsök med nervgiftet novitjok. Navalnyj förgiftades på en flygresa mellan Tomsk och Moskva.