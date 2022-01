Meat Loaf hade "ett rovdjur i halsen"

Meat Loaf var amerikansk rocksångare och skådespelare. Som musiker var han bland annat känd för de två albumen "Bat out of hell" och Bat out of Hell II: Back into hell" som han gjorde tillsammans med producenten Jim Steinman. Den första skivan hör till de 35 mest säljande i USA någonsin.

När Steinman dog i våras skrev Meat Loaf en offentlig hälsning till sin tidigare låtskrivare och samarbetspartner: "Jag kommer snart, min bror Jimmy", "Flyg Jimmy flyg". Meat Loaf sålt mer än 100 miljoner skivor, uppger Deadline. Före sitt mest framgångsrika album "Bat out of hell" spelade han huvudpersonen Eddie i musikalfilmen "The Rocky Horror picture show" från 1975. Meat Loaf "stal hela föreställningen", konstaterar Deadline. Han skulle också göra samma roll på scenen. Meat Loaf vid ett framträdande i Ohio 2012. Han föddes och växte upp i Dallas där modern var lärare och gospelsångerska och fadern alkoholiserad polis. Det ska också har varit han som först kallade sonen för "Meat Loaf". I slutet av 1960-talet flyttade han till Los Angeles där han bildade sitt första band och så småningom gjorde en roll i musikalen "Hair". Det var dock genom samarbete med Jim Steinman som Meat Loaf fick sitt stora genombrott. Rockjournalisten Anders Tengner intervjuade Meat Loaf flera gånger och minns en "fruktansvärt rolig och trevlig människa": Meat Loaf blev 74 år. Arkivbild. — Meat Loaf hade en stark och omfångsrik röst, han var en väldigt duktig sångare, det går inte att komma ifrån även om rocksång inte handlar om att pricka tonerna. Men det som var speciellt med honom var att det fanns ett rovdjur i halsen på honom, samtidigt som han också kunde sjunga sprött, bräckligt och extremt romantiskt, säger Anders Tengner till TT.