Fans stämmer filmbolag – ville se Ana de Armas

Conor Woulfe och Peter Michael Rosza ska ha betalat fyra dollar var, motsvarande ungefär 37 kronor, för att strömma filmen via Amazon Prime. De hade sett sin favoritskådespelare Ana de Armas i trailern, men hon saknas helt i filmen – då hennes scener klipptes bort i slutredigeringen.

Filmen handlar om Jack Malik, spelad av Himesh Patel, som efter en övernaturlig händelse är den enda i världen som minns The Beatles musik. Ana de Armas, känd från bland annat senaste Bond-filmen "No time to die", skulle ha spelat Roxane, en kvinna han blir intresserad av och sjunger "Something" för.

Enligt manusförfattaren Richard Curtis så gillade testpubliken inte att Jack Malik hade fler kärlekshistorier i filmen än den med Lily James, som är det huvudsakliga kärleksintresset. Och således klipptes filmen om.