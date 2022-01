"Spider-man" tar täten igen på amerikansk bio

Förra veckan intog nya "Scream" förstaplatsen, men nu har skräckfilmen halkat ned till en andraplats.

"Spider-man: No way home" är nu sexa på listan över de mest inkomstbringande någonsin, då den gått förbi "Jurassic world" och "Lejonkungen". Två "Avengers"-filmer, "Star wars VII: The force awakens", "Titanic" och "Avatar" finns på topp fem-listan.

Totalt har "Spider-man: No way home" spelat in 1,69 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 15,5 miljarder kronor. "Scream" har under sin första vecka på bio spelat in 33 miljoner dollar, motsvarande 303 miljarder kronor.