Britney Spears kallar systern "slödder"

Jamie Lynn hänvisade till sin memoarbok "Things I should have said", där hon skriver om systern. Boken släpptes två månader efter att Britney Spears blev fri från det förmyndarskap hon levt med i 13 år, där hennes pappa haft rätt att bestämma över hennes karriär och privatliv. Det avslutades i november efter ett domstolsbeslut.

Britney Spears kommenterar systerns påstående med att kritisera tajmingen av boksläppet. "Hela min familj, inklusive dig, säger att ni inte visste", skriver Spears om sin situation under förmyndarskapet, och menar att det är "skitsnack".

"Jag önskar att allsmäktige gud kunde komma ner och visa hela världen att du ljuger och tjänar pengar på mig", skriver Britney Spears i inlägget, där hon också kallar systern för "slödder".