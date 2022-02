Oscarsnomineringarna – hetaste kandidaterna

Fakta: Oscarsnomineringarna När: Klockan 14.18, svensk tid. Var: Tillkännagivandet kommer att strömmas live på Oscar.com, Oscars.org och Akademins digitala sociala plattformar, inklusive Twitter, Youtube och Facebook. Hur: Skådespelarna Tracee Ellis Ross och Leslie Jordan läser upp de nominerade i 23 kategorier.

Oscarsakademin har, efter flera år av diskussioner om dess sammansättning (äldre, vit och manlig), blivit mer diversifierad och internationell.

Inför tillkännagivandet av Oscarsnomineringarna har Oscarsakademin avslöjat att valdeltagandet varit högst hittills i den 9 487 personer starka sammanslutningens 94-åriga historia. Någon konkret siffra på hur många som har röstat i det här skedet har dock inte nämnts.

Goda odds för Campion

Däremot står det klart att alla som lägger sina röster i bästa film-kategorin måste rösta på tio filmer, tidigare har det varit valfritt, vilket kan öppna för en del oväntade val.

— Jag har pratat med många akademimedlemmar som har haft svårt att välja tio filmer, säger filmkritikern Anne Thompson i podcasten Indiewire screentalk.

Exakt vad det innebär för nomineringarna får vi se när de presenteras på tisdagseftermiddagen, svensk tid. I förhandssnacket förekommer dock Kenneth Branaghs "Belfast", Jane Campions "The power of the dog" och Denis Villeneuves "Dune" flitigt.

Skådespelare som Lady Gaga ("House of Gucci"), Will Smith ("King Richard"), Andrew Garfield ("Tick, tick...boom!"), Olivia Colman ("The lost daughter") och Kristen Stewart ("Spencer") förekommer också ofta i spekulationerna.

Svenskar och makeup

Det är i kategorin bästa makeup som man ska kika noga, ur ett svenskperspektiv.

Stellan Skarsgårds "fettkostym" i "Dune", signerad ett team med Love Larson och Eva von Bahr i spetsen har chans på en nominering. Liksom svenske Göran Lundström som är med i makeup-teamet för "House of Gucci".

Love Larson och Eva von Bahr Oscarsnominerades för bästa makeup till 2016 års Oscarsgala med "Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann". Året därpå nominerades de för bästa makeup för "En man som heter Ove".

Maskörerna Eva von Bahr och Love Larson har blivit nominerade två gånger. Kanske blir det tredje gången gillt i år? Arkivbild.

Om sina chanser i år har Eva von Bahr tidigare sagt till TT:

— Det är filmbolaget Warner som driver kampanjen så det är svårt att veta hur det ska gå. Blir det en nominering så är det roligt men jag känner mig helt tillfreds bara med att vi faktiskt gjorde det. Men om man ska vinna det där priset så ska man helt klart tävla med en sådan här film.

Göran Lundström är inte heller någon novis i Oscarssammanhang. Han fick packa väskan till Oscarsgalan 2019, nominerad för trollmaskerna i filmen "Gräns".

En annan svensk som kan bli aktuell för nominering är fotografen Linus Sandgren som stått bakom kameran på Bond-filmen "No time to die" samt Netflix-satiren "Don't look up".

Håll ögonen på "Flykt"

I kategorin bästa internationella film finns inte längre det svenska bidraget "Tigrar" med i urvalet. Japanska "Drive my car" ses som favorit men oddsen ser goda ut även för danska "Flykt" av Jonas Poher Rasmussen – som även kan bli aktuell i kategorierna bästa långa dokumentär samt i bästa animerade film (!) – och norska "Världens värsta människa" av Joachim Trier.

Efter tre år utan någon värd har tv-bolaget ABC beslutat att återinföra den traditionen. Vem det blir är ännu inte offentliggjort.

Den slutliga omröstningen pågår 17–22 mars.

Oscarsgalan äger rum den 27 mars på Dolby Theatre i Los Angeles.