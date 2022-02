Försökte stoppa vaccinprotest med James Blunt

Efter att ha spelat Barry Manilows låtar kontinuerligt under en lång stund utan resultat försökte polisen bland annat med Los del Rios "Macarena". Demonstranterna svarade med det tunga artilleriet och spelade Twisted Sisters "We're not gonna take it" som motaktion.

Detta uppmärksammades av James Blunt, som twittrade: "Hör av er till mig om ingenting annat funkar".

Sagt och gjort, polisen tog till det tunga artilleriet: barnens favoritlåt "Baby shark" och James Blunts smäktande megahit "You're beautiful" från 2005.

Demonstranterna har befunnit sig utanför parlamentet i närmare en vecka. Musikförsöket verkar dock inte ha gett resultat, då hundratals fortfarande protesterar utanför byggnaden.