Greta-föreställning blir globalt klimatprojekt

I föreställningen "We hear you – Greta Thunbergs tal" som Ada Berger och Jacob Hirdwall satte upp på Dramaten i januari 2020 stod 77 personer tysta på scenen. I det nya projektet bidrar 77 unga röster världen över med sina tankar och erfarenheter.

Projektet, som går under namnet "We hear you – a climate archive", är ett samarbete med svenska ambassaden i Washington och Georgetown University. Syftet är att samla unga konstnärer, författare, studenter och aktivister över hela världen och projektet inleds på utställningen "Coal+ice" på John F Kennedy Center for the Performing Arts, i Washington, med start i mars.

Till Dramaten 2024

Projektet avslutas 2024 med en föreställning på Dramaten 2024, inspirerad av de berättelser man samlat in.

"Vi har nu börjat samla in svar från unga människor världen över. Det kommer bli en berättelse som inte handlar om statistik, utan om hur det känns. Det faktum att vi är på gränsen till att förstöra våra livsbetingelser. Målet är att föra tillbaka dessa berättelser till Dramaten", säger Jacob Hirdwall, som ska skriva manus och regissera den kommande föreställningen, i ett pressmeddelande.

"Är fantastiskt"

Man kommer även att lansera en digital plattform som på flera språk ska dela berättelser om klimatet.

"Det är fantastiskt att få till ett sådant stort internationellt projekt kring den här tematiken och att vara en del av en plattform för unga röster. Styrkan i klimatrörelsen ligger i det globala samarbetet och Dramaten ser fram emot att vara en del av 'A climate archive'", säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten i pressmeddelandet.