Margaret Atwood avslöjar sitt framgångsrecept

Under samma period har hon också – bland annat – gett ut fem romaner, konstaterar The Guardians reporter som kommer fram till att Margaret Atwood – trots att hon säger sig vara så bra på att prokrastinera – i snitt skrivit en bok om året under ett halvt sekel.

— Jag vet, visst är det hemskt? säger Atwood och tillägger:

— Om skrivandet inte var ett nöje, då skulle jag inte göra det.

Men lusten är inte hela förklaringen för Atwood, just nu i färd med att skriva en ny novellsamling.

— Jag kommer från bakgrund där man arbetade hårt, och från en generation som arbetat hårt. Jag visste hela tiden att jag skulle kunna försörja mig själv.

Hennes skrivrutin handlar om att åstadkomma ett visst antal sidor eller ord.

— Det är bara att rulla upp ärmarna och börja.