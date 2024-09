Prinsessan Sofia är kvinnan av folket som blev prinsessa när hon gifte sig med prins Carl Philip. Med ett färgstarkt förflutet som deltagare i dokusåpan Paradise Hotel och pluggande i New York så är det inte konstigt att vi svenskar är väldigt nyfikna på den folkkära prinsessan Sofia.

Här har Nyheter24 sammanställt svaren på de vanligaste frågorna svenskar googlar om prinsessan Sofia.

Prinsessan Sofia ålder – hur gammal är hon?

Prinsessan Sofia föddes den 6 december 1984. Det betyder att hon fyller 40 år vintern 2024, och blir 41 år ett par dagar före Lucia år 2025. Sofia föddes som Sofia Kristina Hellqvist, men efter bröllopet med prinsen är hennes fulla namn nu Sofia Kristina Bernadotte.

Hur lång är prinsessan Sofia?

Enligt tidningen Hänt så är prinsessan Sofia 165 centimeter lång. Men när hon drar på sig klackar så blir hon nästan lika lång som sin make, prins Carl Philip. Hans längd är nämligen 176 centimeter.

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip när de tillkännagav sin förlovning. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Varifrån kommer prinsessan Sofia?

Prinsessan Sofia föddes på Danderyds sjukhus i Täby, men när sessan var 7 år gammal så flyttade familjen till Älvdalen i Dalarna, där prinsessan Sofias mamma är uppväxt.

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip på besök i Dalarna. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Vad gör prinsessan Sofias föräldrar?

Prinsessan Sofias mamma Marie Hellqvist närmar sig pensionen, men jobbar ännu som marknadschef på företaget Rullpack AB. De säljer fryspåsar. Hon har även ett förflutet som politiskt aktiv i Folkpartiet (nuvarande Liberalerna). Hon har också suttit i kommunfullmäktige i Älvdalen, har Svensk Dam rapporterat om.

Marie och Erik Hellqvist. Bildkälla: Stella Pictures

Sofias pappa Erik Hellqvist har gått i pension sedan ett par år tillbaka, men när han jobbade så var det bland annat på Arbetsförmedlingen.

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip med sina föräldrar på sin bröllopsdag. Bildkälla: Stella Pictures

Har prinsessan Sofia syskon?

Ja, prinsessan Sofia har två systrar. Storasyster heter Lina Hellqvist (född 1982) och lillasystern heter Sara Hellqvist Bailey (född 1988). Rolig kuriosa är att Lina Hellqvist, 42, även jobbar med prinsessan Sofia på Project Playground.

Sofia Hellqvist med sin syster Lina. Bildkälla: Christine Ohlsson/TT Bild

Vad har prinsessan Sofia jobbat med?

Vad har hon INTE jobbat med? Prinsessan Sofia har minst sagt många strängar på sin lyra, och efter att ha pluggat redovisning och affärsutveckling i New York och även läst flera kurser på Stockholms Universitet så grundade hon år 2010 Project Playground.

Under åren i New York så bloggade prinsessan Sofia om sitt liv i New York. Bland annat festade hon med Puff Daddy och Mark Wahlberg, något som hon skrev om i bloggen som hon döpte till "Staden som aldrig sover", något som Aftonbladet avslöjade.

I bloggen skrev Sofia och vännen Camilla Sundman om mötet med Hollywoodstjärnan Johnny Depp.

Prinsessan Sofia år 2005 – här var det "go" i Sofia som under den här tiden pluggade i USA och festade med kändisar. Bildkälla: Stella Pictures.

"En galen dag, många händelser vi inte ens kan beskriva med ord gav oss en rolig kväll. Vi vimlade runt lite här och var i natten och avslutade på stället The Door. Där satt vår man, han som de flesta tjejer har fantiserat om någon gång, Johnny Depp! Wow, många har man träffat men han är vår absoluta elit", skrev de i bloggen.



Långt innan Sofia blev prinsessa har hon faktiskt jobbat som både servitris och på fabrik, skriver Kungahuset i sin biografi över den svenska sessan.

Hur träffade prinsessan Sofia prins Carl Philip?

Prinsen och Sofia blev först presenterade för varandra av gemensamma vänner redan 2008. Men det kom att dröja ett år till innan det började slå gnistor. Det var en het sommarkväll år 2009 på inneklubben Pepes Bodega i Båstad som prinsen fick syn på Sofia i vimlet, har Expressen rapporterat. De träffades i det VIP-rum som kallades för "Kristallrummet", och ska då ha bytt nummer med varandra. Resten är så att säga historia.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia i början av sin relation. Bildkälla: TT Bild

När gifte sig prinsessan Sofia och prins Carl Philip?

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip gifte sig den 13 juni år 2015 i Slottskyrkan i Stockholm.

Prinsessan Sofia gifte sig i klänning från Ida Sjöstedt. Bildkälla: Jon Olav Nesvold/NTB/TT Bild

Har prinsessan Sofia barn med prins Carl Philip?

Ja, prinsessan Sofia och prins Carl Philip har tre barn tillsammans. Deras första barn, prins Alexander föddes den 19 april 2016. Den 31 augusti 2017 föddes deras andra son prins Gabriel. Tredje sonen, prins Julian, föddes den 26 mars 2021.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia med barnen prins Alexander, prins Julian och prins Gabriel i samband med firandet av kronprinsessan Victorias födelsedag på Sollidens slott på Öland. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Är prinsessan Sofia gravid igen 2024?

Ja, prinsessan Sofia är gravid igen! Den 2 september meddelade Kungahuset att prinsessan Sofia är gravid och väntar sitt fjärde barn tillsammans med prins Carl Philip. Hovet uppger att prinsessan mår bra och är beräknad att föda parets fjärde barn i februari 2025.

Var bor prinsessan Sofia och prins Carl Philip?

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip bor med sina barn på Villa Solbacken på Djurgården i Stockholm.

Villa Solbacken på Djurgården. Bildkälla: Leo Sellén/TT Bild

Prinsessan Sofia och prins Carl Philip hemma i sitt vardagsrum på Villa Solbacken. Bildkälla: Victor Ericsson/Kungl Hovstaterna

Där får familjen snart en ny granne i form av ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus som nyligen öppnade plånboken rejält för att köpa Jonas Bergströms lyxvilla på den exklusiva adressen. Ja – det är DEN Jonas Bergström, nämligen prinsessan Madeleines ex-pojkvän. Världen är allt bra liten...

LÄS MER: Björn Ulvaeus köpte Jonas Bergströms lyxhus på Djurgården

Har prinsessan Sofia tatueringar?

Jajamen! Prinsessan Sofia har flera tatueringar. Tatueraren Erik Lööf jobbar på Stockholm Classic Tattoo i Stockholm. När han ser bilden på Sofias nacktatuering, som ser ut att vara en sol, säger han:

– Den i nacken är lite för liten gjord och därför har den börjat flyta ihop.

Men att bättra på den skulle nog inte bli särskilt lyckat.

– Det är svårt att bättre på den när den är för liten gjord. Då finns det risk att den blir ännu mer svart, säger han till Nyheter24.

Två av prinsessan Sofias tatueringar. Hon har även en stor fjäril på ena sidan, över revbenet. En oerhört smärtsam placering. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild, Henrik Motgomery/TT Bild

När prinsessan Sofia och prins Carl Philip semestrade tillsammans på Ibiza år 2014 så fotograferades Sofia när hon tog ett dopp från en båt. Då avslöjades en stor tatuering på hennes ena sida – nämligen en stor fjäril som pryder revbenen.

– Fjärilen är väl typisk för det årtiondet. Det görs inte så många sådana längre. Fjäril med lite snirklar. Ja revbenen gör ont, det är ett av de värre ställena så det är en vågad placering med tanke på att det gör så ont, säger han till Nyheter24.

Utöver solen och den framträdande fjärilen har prinsessan Sofia även några bokstäver på ena ankeln. Det är bokstäverna M, E, L och S. Det är en fin hyllning till familjen med mamma Marie, pappa Erik och så systrarna Lina och Sara.

Var prinsessan Sofia med i Paradise Hotel?

Ja, prinsessan Sofia var med i Paradise Hotel år 2005. Hon kom in som joker i den första säsongen, dit hon hade handplockats efter att ha vikt ut sig i herrtidningen Slitz. Andra kända ansikten under den här minnesvärda säsongen var bland andra Daphne Leon, Oksana Wilhelmsson, Marwan "Marre" Hitti och Olinda Castielle.

Alla gick olika livsöden till mötes. Oksana gifte sig med en fotbollsstjärna, Olinda började spela in hårdporr och Marre öppnade en av Stockholms mest kända hårsalonger.

Prinsessan Sofia i Paradise Hotel 2005. Bildkälla: TV4/Paradise Hotel.

Samma år levde prinsessan Sofia "loppan" i USA, och i Las Vegas hånglade hon med porrstjärnan Jenna Jameson.



– Vi kysstes och de knäppte kort. Det var minnesvärt. Hon var garanterat inte dålig. Det tror jag de flesta har förstått, sade Sofia i en intervju med Slitz, där hon berättade om hånglet med Jenna Jameson.

Anledningen till att Sofia hånglade med Jenna var att Sofias dåvarande kille "tyckte att Jenna var bra", berättade Sofia för Aftonbladet då.

Prinsessan Sofia hånglade med Jenna Jameson. Bildkälla: Stella Pictures.

Kring den här tiden gjorde prinsessan Sofia även en bikinifotografering för en tidningsbilaga. Där sågs hon äta glass och posera i olika bikinis. Då avslöjades det även att Sofia har navelpiercing.

Prinsessan Sofia poserade i olika bikinis för en tidningsbilaga. Bildkälla: Stella Pictures.

Prinsessan Sofia poserar i bikini för en serie bilder. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2015 berättade prinsessan Sofia om sin tid i PH och utviket i Slitz, som hon gjorde i samband med att hon år 2004 utnämndes till "Miss Slitz". Det resulterade i en omslagsfotografering där prinsessan poserade topless.

I Året med kungafamiljen valde Sofia att kommentera sitt förflutna.

– Det har skrivits om det i många år. Vilket jag tycker är ganska tråkigt. För mig är det tio år sedan. Jag har gått vidare i livet. Jag ångrar ingenting, det har byggt mig som person. Men jag skulle inte gjort de valen i dag om jag fått förfrågan. Men jag är redo att blicka framåt, sa hon till SVT då.