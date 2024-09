Prinsessan Kate ålder – hur gammal är hon?

Catherine Elizabeth Middleton föddes den 9 januari 1982. Det innebär att hon vintern 2025 fyller 43 år.



Prinsessan Kate längd – hur lång är hon?

Kate Middleton är en av de längre kvinnorna i den brittiska kungafamiljen. Hon är nämligen 175 centimeter lång.

Kate Middleton med sin make prins William. Han mäter 191 centimter över marken. Bildkälla: Stella Pictures.

Var växte prinsessan Kate upp?

Kate Middleton växte upp i huset Oak Acre i Bucklebury, och under en tid bodde hon faktiskt i Jordaniens huvudstad Amman då hennes föräldrar jobbade på British Airways och reste mycket, något som House and Garden har rapporterat om.

På universitet, där hon pluggade på St Andrews samtidigt som prins William, så bodde hon på St Salvator's.

Vilka är prinsessan Kates föräldrar?

Kates pappa Michael Francis Middleton är affärsman, och mamma Carole Elizabeth Middleton (flicknamn Goldsmith) är entreprenör. Med ett förflutet på British Airways så slog de äkta makarna sina kloka huvuden ihop och 1987 startade de bolaget Party Pieces som gjorde tillbehör till stora fester – tänk allt från ballonger, pynt, girlanger, ljus, inbjudningskort och dukning.

Coronapandemin blev dessvärre en dödsstöt för företaget, då social isolering stod på agendan istället för picknicks och fester. Sommaren 2023 stod det klart att företaget gått i konkurs, har The Guardian rapporterat om.

Michael Francis Middleton och Carole Middleton. Bildkälla: Stella Pictures.

Har prinsessan Kate syskon?

Ja, prinsessan Kate har två syskon – den yngre systern Pippa Middleton som är författare, och så lillebrodern James Middleton. James Middleton är även han författare och har skrivit en bok om hur han led av dyslexi och depression – och om hur hans hund Ella hjälpte honom ur depressionen.

– Jag förlorade alla känslor. Det var som att färgen försvann från världen, berättar han i en intervju med The Independent. När det var som allra värst hade han tankar om att inte leva längre. Det enda som gav hans liv mening var hunden Ella.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt SOS Alarm, telefonnummer: 112. Vid akuta situationer eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Mind Självmordslinjen, telefonnummer: 90101. Stödlinje för personer med självmordstankar som är öppen dygnet runt. Chatt finns också tillgänglig via hemsidan: chat.mind.se Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd, telefonnummer: 020-18 18 00. Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 19-22. Vårdguiden, telefonnummer: 1177. Sjukvårdsrådgivning som kan ge information om närmaste psykiatriska akutmottagning. Hemsida: www.1177.se

– Jag kunde vara mig själv framför henne, och hon blev glad bara av att jag var där, berättar han för tidningen. Allt det praktiska med en hund var också anledningen till att han ens tog sig upp ur sängen. Hon behövde ju få mat och motion varje dag.

– Jag är så tacksam att hon fanns i mitt liv, berättar han för The Independent.

James Middleton och Pippa Middleton. Bildkälla: Andrew Milligan/Pool via AP/TT Bild

När gifte sig prinsessan Kate och prins William?

William friade till Kate den 20 oktober 2010 under en semester till Kenya. Han friade till Kate med den ring som hans pappa, kung Charles friat till prinsessan Diana med. En 18 karat vit guldring med en 12 karat oval safir från Sri Lanka och 14 runda diamanter.

Kate Middleton och prins William. Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

Kate Middletons ring. Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

Kate och prins William gifte sig den 29 april 2011 i Westminster Abbey. Hon bar en klänning designad av Sarah Burton, som var chefsdesigner på Alexander McQueen då. Efter vigseln och festligheterna åkte Kate och William senare på smekmånad till Seychellerna.

William och Kate under sitt bröllop. Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

Har prinsessan Kate barn?

Ja, prinsessan Kate och Prins William har tre barn tillsammans. Prins George Alexander Louis av Wales föddes den 22 juli 2013. Två år senare – den 2 maj 2015 – föddes parets dotter prinsessan Charlotte Elizabeth Diana. William och Kates tredje barn, prins Louis av Wales, föddes den 23 april 2018. Alla Kates graviditeter har varit väldigt tuffa då hon lidit av extremt gravidillamående, så kallat hyperemesis gravidarum.

– Många har det mycket, mycket värre, men det var definitivt en utmaning. Inte bara för mig men också för de nära och kära i din omgivning – och det är grejen – att vara gravid och ha en nyfödd bebis och sådana saker, det påverkar alla i familjen, berättade Kate i podden Happy mum, Happy baby, rapporterade People.

Kate och William med sina barn. Bildkälla: AP Photo/Alberto Pezzali/TT Bild

Är prinsessan Kate sjuk i cancer?

Första halvan av 2024 så dominerades tabloidtidningar i England, men även utomlands, av en enda stor fråga. Var befann sig egentligen Kate Middleton? Hon hade inte synts till på evigheter, och att vara så ljusskygg är inget den så älskvärda och folkkära prinsessan tidigare varit. Konspirationsteorier frodades och rykten spreds. För att få slut på all ryktesspridning så valde Kate slutligen att gå ut och berätta varför hon hållit sig undan rampljuset. Hon hade fått cancer.

– I januari genomgick jag en stor operation i magen. Då trodde de att det inte hade med cancer att göra. Operationen var lyckad. Men tester efter operationen visade att jag hade haft cancer, berättade Kate.

Hon berättade då att hennes läkarteam hade gett henne rådet att börja med cellgifter, vilket hon då gjorde.

– Det har varit extremt tuffa månader för hela vår familj, men jag har haft ett fantastiskt läkarteam som har tagit så bra hand om mig, och det är jag så tacksam för, berättade hon i klippet och fortsatte:

– Det här kom såklart som en stor chock. William och jag har gjort allt vi kan för att bearbeta det här privat för vår unga familjs skull. Som du kan föreställa dig så har det tagit tid för mig att återhämta mig från en stor operation. Men allra viktigast så har det tagit oss tid att förklara allt för George, Charlotte och Louis på ett sätt som är passande för dom och för att försäkra dom om att jag kommer att bli okej, sa Kate.

Kate Middleton. Bildkälla: Stella Pictures.

Blev prinsessan Kate opererad för sin cancer?

I januari 2024 genomgick Kate Middleton en "stor operation" i sin mage. Det var efter den operationen som läkarna hittade cancern och satte in cellgifter. I början av september meddelade Kate att hennes behandling var färdig.

– Mitt fokus är att jag ska göra vad jag kan för att fortsätta vara fri från cancern. Trots att jag är färdig med cellgifterna så är vägen till att bli frisk lång och jag måste fortsätta att ta varje dag som den kommer, sa Kate i videon.

Kate Middleton har aldrig gått ut med vilken typ av cancer det rör sig om, och hon har aldrig berättat om huruvida hon har opererats igen efter magoperationen eller inte.

Hur träffade prinsessan Kate prins William?

Det sägs att det inte var någon direkt slump att det blev Kate och William. I boken Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult drev författaren Robert Lacey en tes om att Kate började planera för att snärja William för flera decennier sedan.

Kate Middleton utanför St Andrews. Bildkälla: Stella Pictures

Prins William och Kate Middleton. Bildkälla: AP Photo/Alastair Grant/TT Bild

Planen var först att Kate Middleton skulle börja på Marlborough College, en skola som var hennes förstahands val. Tillsammans med bästa kompisarna Alice och Emilia hade de rest till Edinburgh och flyttat alla sina saker till ett boende i staden. Men så snart det stod klart att William skulle gå på St. Andrews så bytte Kate snabbt skola och övergav vännerna – allt för att komma närmare William.

Kate valde samma skola som William och även samma kurs som honom. Hon tog även ett sabbatsår innan så att hon skulle tajma in allt perfekt och börja precis samtidigt som William. Detta så att hon skulle hamna så nära honom som möjligt, något som även Svenska Dagbladet rapporterat om.

Kate själv har tonat ner ryktet om att hon skulle ha varit besatt av William från ung ålder.

Författaren Katie Nicholl, vars expertis är just det brittiska kungahuset och monarkin, skrev i sin bok Kate: The Future Queen att Kate som tonåring var så besatt av William att hon hade affischer på väggarna och att hon sa till sina vänner att "det inte finns någon som William", rapporterade Marie Claire. Uppgifterna om Kates svaghet för William ska då ha kommit från Kates klasskompis Jessica Hay.

I en intervju skämtade journalisten Tom Bradby om att Kate hade affischerat sitt rum med bilder på William.

– Det var inte bara en, det var typ 20, skämtade William då varpå Kate flikade in:

– Han önskar det! Nej, nej, jag hade den där Levi's-killen på min vägg, inte en bild på William. Ledsen, sa hon.

William fick då sista ordet:

– Ja, det var ju givetvis jag i Levis-jeans. Självklart!

Vad som egentligen hände vet nog bara Kate och William – men oavsett vad så blev det ju slutet gott, allting gott då de idag är lyckligt gifta och har tre barn tillsammans.