Norske ”bonusprinsen" Marius Borg Høiby åtalas för 32 brott

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 13:02
Uppdaterad: 18 aug. 2025, kl. 16:54
Marius Borg
Marius Borg åtalas för 32 olika brott. Han riskerar nu ett långt fängelsestraff. Foto: Stella Pictures, Lise Åserud / NTB / POOL

Norges "bonusprins" Marius Borg Høiby åtalas för 32 brott, varav fyra våldtäkter. Mette-Marits son riskerar nu ett väldigt långt fängelsestraff.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Kungafamiljen, Relationer, Våldtäkt , Misshandel

Mette-Marits son Marius Borg Høiby åtalas för 32 brott.

Våldtäkt och våld i nära relationer är väldigt allvarliga handlingar som kan ge allvarliga men och förstöra liv, säger statsåklagare Sturla Henriksbø.

Samtliga våldtäkter är så kallade "sovvåldtäkter" som Borg Høiby har filmat.

Marius Borg Høiby åtalas för 32 brott

Han åtalas även för misshandel mot en tidigare partner som han bodde tillsammans med.

— Mot en annan tidigare sambo är han åtalad för flera våldshandlingar, frihetskränkning, skadegörelse och överträdelse av besöksförbud.

Enligt statsåklagaren har Borg Høiby bland annat spottat på henne, tagit strypgrepp och filmat hennes underliv utan samtycke.

Marius Borg Høiby straff – riskerar tio års fängelse

Totalt åtalas Borg Høiby för 32 brott och han riskerar tio års fängelse.

— Att Marius Borg Høiby är en del av kungafamiljen ska såklart inte göra att han behandlas strängare eller mildare, säger Henriksbø.

Haakon, Marius och Mette-Marit. Bildkälla: Stella Pictures

Marius har nekat till våldtäkt

Marius Borg Høiby är kronprinsessan Mette-Marits son från ett tidigare förhållande.

Han har tidigare erkänt vissa brott, men nekat till anklagelserna om våldtäkt.

I en kommentar skriver det norska kungahuset att de inte har någon kommentar till åtalet mer än att det är ”upp till domstolarna att hantera det här fallet”.

Rättegången väntas påbörja i mitten av januari och ta sex veckor.

