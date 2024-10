Sanningen om prinsessan Madeleines inkomst – det lever hon på

När kung Carl XVI Gustaf bestämde sig för att slimma ner kungahuset så innebar det flera stora förändringar. Det var år 2019 som kungen tog beslutet att prinsessan Madeleines och prins Carl Philips respektive barn inte längre skulle tillhöra kungahuset.

Beslutet berörde Madeleine och Chris O'Neills tre barn prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne, samt Carl Philip och prinsessan Sofias tre barn prins Alexander, prins Gabriel och prins Julian. Även prinsessan Sofia och prins Carl Philips kommande tillskott, som beräknas födas i februari 2025, kommer att omfattas av de nya reglerna.

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har flyttat hem till Sverige igen. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Beslutet mottogs med öppna armar av både Madeleine och Carl Philip.

"Den här förändringen har planerats under lång tid. Chris och jag tycker det är bra att våra barn nu får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner", skrev prinsessan Madeleine på Instagram.

Även prins Carl Philip och Sofia var positivt inställda till förändringen.

”Idag meddelade Kungen beslutet att våra barn inte längre har ställningen Kungliga Högheter. Vi ser detta som positivt då Alexander och Gabriel kommer att ha friare valmöjligheter i livet”, skrev de på sina sociala medier då.

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har flyttat hem till Sverige med barnen. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Prinsessan Madeleine apanage – därför har hon inte fått en krona

Barnen får inte längre del av apanaget, och då prinsessan Madeleine bott utomlands med familjen och inte representerar Sverige och kungahuset så har hon inte heller fått en enda krona i apanage, något som Aftonbladet har rapporterat om.

Tidningen skrev vidare att Madeleine däremot kan få ersättning om hon genomför en officiell programpunkt på uppdrag av kungen.

Efter att prinsessan med familj flyttade hem till Sverige under sommaren så har hon fått att göra nästan direkt – redan i oktober väntar ett stort åtagande, då prinsessan Madeleine är vikarie för kungen när han och drottning Silvia ska till Brasilien. Veckan efter "Maddes" inhopp kommer kronprinsessan Victoria att ta över.

Prinsessan Madeleines nya liv i Sverige

När Svensk Damtidnings chefredaktör och välrenommerade hovreporter Johan T Lindwall gästade Sveriges Radios podd Monarkerna så berättade han mer om prinsessan Madeleines nya liv i Sverige.

Titti Schultz och Ebba Kleberg von Sydow gör podden Monarkerna. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Som Nyheter24 tidigare rapporterat om så bor Madeleine tillsammans med maken Chris O'Neill och barnen i Hovstallet. Ett stall kanske inte låter så mycket för världen – men familjen har sju topprenoverade rum på totalt flera hundra kvadratmeter att bre ut sig på.

Hovstallets vackra trädgård. Utanför husets murar sjuder storstadens brus. Ett stenkast bort ligger exklusiva Strandvägen känt för lyxiga restauranger och butiker som Svenskt Tenn. Bildkälla: Jacob Zocherman/SvD/TT Bild Hovstallet i Stockholm. Hit gick flyttlasset för prinsessan Madeleine och Chris O'Neill. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Bakom de rustika tegelväggarna som sträcker sig över ett stort kvarter så döljer sig en grönskande trädgård, en porlande damm, garage för ett 20-tal bilar och givetvis även plats för hästar. Som att kliva in i en sagovärld, helt enkelt.

Givetvis blev det en omställning för hela familjen att lämna Florida bakom sig till förmån för de charmiga kvarteren intill Strandvägen. Mycket nytt väntar. Utöver att barnen har börjat i ny svensk skola så har Chris O'Neill även ett nytt jobb.

Chris har haft finans i blodet sedan han var nyfödd. Hans pappa Paul Cesario O'Neill var en framgångsrik bankir och affärsman, som hade pluggat på Harvard och gjorde karriär på Wall Street innan han lämnade New York till förmån för London 1968. Paul jobbade först med investbanken Oppenheimer, men i London grundade han senare vad som skulle bli en av världens största hedgefonder: Odyssey Partners.

Chris O'Neill jobbar idag med investeringar i börsnoterade företag. Han har ett imponerande cv: tidigare har han varit delägare i Noster Capital och anställd på NM Rothschild & Sons samt Steinberg Asset Management. I många år jobbade han även med betallösningar för företaget Wilton Payments.

Men i Sverige väntar nu nya tag. Tillsammans med vännerna Cedric Notz – ja, den samme Cedric som var Chris bestman under bröllopet med Madeleine – och Marco Wajselfisz har han startat firman Belgravia Advisors som kommer att ägna sig åt finansiell rådgivning.

Chris bästa vän och kompanjon Cedric Notz, här med hustrun Andrea Brodin. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Namnet Belgravia i företagsnamnet är gissningsvis en blinkning till Chris O'Neills uppväxtkvarter Eton Square i det extremt exklusiva området Belgravia i London – där bor kändisar, oljeoligarker och miljardärer.

"Som du vet är Belgravia Advisors AB ett nystartat företag. Det är aktivt, men förväntas inte generera intäkter i någon meningsfull omfattning i år", skrev Chris O'Neill i ett mejl till Expressen.

Området Belgravia i London är ett av världens mest exklusiva. Bildkälla: Stella Pictures.

Prinsessan Madeleines inkomst – vad lever hon av?

Johan T Lindwall berättar i podden att prinsessan Madeleine sedan hemkomsten umgåtts med väninnorna men också givetvis med sin familj, som hon rest runt med i både Sverige men även besökt vänner på franska rivieran. Nöjen som givetvis inte är gratis.

Johan T Lindwall har rapporterat om kungligheter i flera decennier. Här intervjuar han kronprinsessan Victoria. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Prinsessan Madeleine har en dokumenterat dyr smak. Hon har setts i extremt exklusiva smycken från till exempel Cartier, och bland hennes favoritdesignerns och modehus finns bland annat Chanel, Bottega Veneta, Fendi och Valentino.

Prinsessan Madeleine är dyr i drift. Här matchar hon ett tennisarmband med ett Love Bracelet från Cartier på ena handleden. På andra handleden: Klockan från Cartier i modellen Tank Américaine. Värstingklockan i vitt guld är prydd av 142 briljantslipade diamanter på totalt 1,37 carat, och armbandet är tillverkat av alligatorskinn. Priset för klockan är i dag cirka 440 000 kronor.

Prinsessan Madeleine med en av sina dyrgripor till väskor. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

Sarah Williams, som driver kontot theroyalsandi, räknade i fjol ut att Madeleine under 2023 la över en halv miljon kronor på bara nya kläder och accessoarer. Men var kommer egentligen pengarna ifrån?

I podden Monarkerna så kastar programledaren Titti Schultz ut frågan.

Prinsessan Madeleine, hon har ju inget apanage, så vad lever hon på?

Det vet Johan T Lindwall.

– Det ska jag berätta. Om jag får vara lite självgod så gjorde jag den hittills enda stora intervjun med Chris O' Neill för ex antal år sedan. Då sa han vid tre tillfällen att – för vi pratade om det här med att han inte åkte hem till Sverige lika ofta som han borde kanske göra vid Nobel och så vidare. Då sa han så här: Don't forget one thing: I am the man that puts the food on the table. Det är ju ganska inte 00-tal att säga en sån sak men han vill få fram att det är han som arbetar och det är han som försörjer familjen.

Titti undrar om det är så att det helt enkelt finns en slags privat förmögenhet hos prinsessan Madeleine, men om det ska in nya pengar så kommer dom helt enkelt från Chris O'Neill.

– Ja, det är vad han sa till mig när jag frågade honom. Sedan är det såhär: dom gjorde en rejäl slant på huset i Florida. Vi pratar inte tio miljoner utan vi pratar ju ännu mer i ren vinst efter att allt var betalat. Det kan man ju också leva på här hemma i Sverige. Så själva försörjningen är såklart inte ett problem, sa Johan T Lindwall i Monarkerna.

