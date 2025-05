Per Andersson tänkte på en enda sak när han träffade Silvia

Skådespelaren och komikern Per Andersson , 48, har underhållit det svenska folket sedan mitten av 1990-talet. Allra mest känd är han kanske som del i humorgruppen Grotesco och såklart för den älskade serien med samma namn.

Med en karriär som spänner över decennier så har Per dessutom medverkat i olika kända tv-program som Allsång på Skansen, Melodifestivalen, Så ska det låta och Lotta på Liseberg. Och med ett jobb "uppe i smeten" är det inte konstigt att Per varit på otaliga galafester och tillställningar.

Per Andersson om mötet med drottning Silvia

I en intervju med Svensk Dam så berättar Per Andersson nu om sina möten med den svenska kungafamiljen – och vad som hände när drottning Silvia kom och tittade på Pers show Anakronisterna på Intiman i Stockholm i fjol, och år 2012 fanns Silvia i publiken på Oscarsteatern när Per var med i musikalen La cage aux folles – och Per fick kämpa hårt emot en viss sak...