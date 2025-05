Prinsessan Estelles omtänksamma gest väcker "uppståndelse"

Sedan var det lite lugnare ett par år – fram till att Carl Philip och Sofias familj växte med prins Julian som föddes 2021, och under 2025 föddes deras fjärde barn, prinsessan Ines.

Prinsessan Leonore hade nämligen rotat i kusinen Estelles garderob och lånat en ljusrosa klänning från märket Self Portrait, som hon matchade med en vit jacka från H&M, har den kungliga modesajten UFO No More avslöjat.