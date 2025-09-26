Sanningen om Silvias klocka chockar experten: "Prislappen.."

Sedan början av 00-talet har drottning Silvia synts med en mycket unik klocka. Nu, 25 år senare, kan Nyheter24 avslöja sanningen om klockan – och den imponerar på experten Hanna Hellberg. – Det är personligt, knasigt och jag älskar det, säger hon.

Att den svenska kungafamiljen har smak för lyx är inte någon hemlighet. Prinsessan Madeleine älskar europeiskt lyxmode och smycken från Cartier, medan prins Daniel gärna flashar sin Rolex Daytona som landade på saftiga en kvarts miljon.

Prins Daniel med sin Rolex Daytona. Bildkälla: Mikael Fritzon/TT Bild

Drottning Silvia syns ofta med sin Hermés-väska, och kronprinsessan Victoria är känd för sina dyra smycken. Familjens patriark kung Carl XVI Gustaf roar sig hellre med dyra bilar – han har en del vrålåk i sitt stall, och då och då kan inbitna Stockholmare se honom susa ner för paradgatan Strandvägen.

Prinsessan Sofia har även hon blivit omskriven för sin dyra smak. När sajten UFO No More – som följer kungligt mode – sammanställde en lista över de kungligheter som shoppat mest så hamnade alltså prinsessan Sofia på en sjunde plats.

Prinsessan Sofia är en av de kungligheter som shoppar allra mest – i hela Europa. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Sofia köpte under 2024 köpte hela nya 102 nya plagg till ett värde av totalt 1,4 miljoner kronor. Hon knuffade då undan kronprinsessan Victoria, drottning Mary av Danmark, prinsessan Madeleine och även prinsessan Kate av Wales. Stackars Kate shoppade nämligen bara 16 nya plagg under 2024 till ett värde av cirka 150 000 kronor.

Prinsessan Kate av Wales fick se sig besegrad av prinsessan Sofia – i alla fall när det kommer till shopping. Bildkälla: AP Photo/Jon Super/TT Bild

Drottning Silvias smycken – Cartier och Engelbert

Drottning Silvia gillar klassiska modehus, och när hon i dagarna befinner sig i New York med maken kung Carl XVI Gustaf för att fira FN:s 80-årsjubileum så har hon inte snålat på något.

Drottning Silvia och kung Carl XVI Gustaf i New York. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

Fötterna pryds av ballerinaskor från Chanel, över axlarna bar hon en Chanel-väska och runt handleden smycken för flera hundra tusen kronor i form av Cartiers Love Bracelet och ett maffigt armband från svenska Engelbert.

Det gnistrande armbandet med en diamantknut heter The Legacy Knot Bangle, är i vitguld och med vita diamanter. Priset för armbandet är enligt Engelberts hemsida 68 500 kronor.

Drottning Silvias armband. Bildkälla: Engelbert

Ett Cartier Love Bracelet brukar kosta kring 100 000 kronor – men till Silvias försvar är det troligtvis en present från maken.

Utöver armbanden i guld så bar drottning Silvia också armband som hon fått av sina barnbarn.

Drottning Silvia med guldarmand och sin älskade klocka som hon alltid bär. Bildkälla: Pontus Höök/TT Bild

Silvias speciella klocka – nu kommer sanningen fram

Och så var det där med klockan. Sedan början av 2000-talet – den första bilden vi kan hitta är från 2001 – så har drottningen burit en väldigt speciell klocka med två olika urtavlor.

– Den är väldigt praktisk när man reser och flyger. Man kan ställa in tiderna man behöver så slipper man räkna vad klockan är där man är eller där hemma, har Silvia tidigare berättat om klockan.

Drottning Silvia med sin unika klocka. Bildkälla: Sören Andersson/TT Bild

Men – vad är det egentligen för klocka? Genom åren har ingen tidning lyckats luska ut vad det är för en sorts klocka Silvia har. Förrän nu. Nu kan Nyheter24 nämligen – efter lite rotande i arkiven – slå fast att det rör sig om en klocka från det schweiziska Raymond Veil.

Just den speciella modell som Silvia har, med små briljanter på urtavlorna, kostar cirka 20 000 kronor på andrahandsmarknaden.

Smyckesexperten Hanna Hellberg, som på Instagram uppdaterar om smycken på sitt konto @hannathemagpie, är imponerad av drottning Silvias smycken.

Hanna Hellberg är expert på både smycken och klockor. Bildkälla: Hanna Hellberg

– Jag älskar att vår drottning vågar mixa och blanda barnbarnens pärlkreationer med moderna ikoner som Engelbert Knot Bracelet och dyra (överprisade) franska klassiker. Dessutom har drottningen flera customsmycken från Gaudy, säger Hanna Hellberg till Nyheter24.

Silvias personliga klocka imponerar stort på Hellberg, och kanske handlar det här om att hon har vågat välja personlighet framför mer förutsägbar lyx.

– Det som gör mig allra gladast är klockan, det är en Raymond Weil, och här pratar vi verkligen personlighet, inte prislapp. RW är bra gedigna klockor, men de är inte alls hypade, så prislappen är därefter. Så om vi pratar helhet: det är absolut dyrt (med dagens guldpriser går hon runt med en bra buffert kring armarna), men det är också personligt, knasigt och jag älskar det. Slay Queen, säger Hellberg till Nyheter24.

