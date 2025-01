Prinsessan Sofia på "lyxlistan" 2025 – shoppade för miljoner

Att prinsessan Sofia är en modeprinsessa av rang råder det ingen tvekan om. Med anledning av sin 40-årsdag den 6 december i fjol så prydde hon omslaget till Vogue Scandinavia.

I det 40 sidor långa reportaget visade Sofia både sina privata kläder, men hon poserade också vant i internationell design så som i det Torontobaserade lyxmärket Greta Constantine, italienska Giambattista Valli Couture, franska modehuset Dior och klackar från välkända Aquazzura.

Även privat så syns Sofia ofta i exklusiva märkeskläder. Sarah Williams driver modesajten UFO No More, som kretsar kring kungligt mode. Varje år sammanställer hon hur mycket de mest kända prinsessorna och drottningarna lagt på mode. Det handlar dels om klänningar och dräkter, men även om skor, handväskor och accessoarer.

Prinsessan Sofia är alltid välklädd – och det kostar att ligga på topp. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Årets lista toppas av prinsessan Charlene av Monaco som under år 2024 shoppade 139 nya plagg – för hisnande fyra miljoner kronor. Prinsessan Olympia av Grekland knep den andraplatsen, då hon shoppade 99 nya plagg för 3,7 miljoner kronor.

Prinsessan Charlene av Monaco shoppade för över fyra miljoner kronor under 2024. Bildkälla: Valery Hache, Pool Photo via AP/TT Bild

På sjätte plats återfanns modelejonet Meghan Markle, som la 1,4 miljoner kronor på nya kläder under året.

Meghan Markle unnade sig nya kläder för 1,4 miljoner kronor under 2024. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Så mycket shoppade prinsessan Sofia för – dyrare smak än prinsessan Kate av Wales

Prinsessan Sofia kvalade in på sjunde plats och blev därmed den första svenska sessan på listan. Sofia köpte hela 102 nya plagg till ett totalt värde av 1,4 miljoner kronor. Varje plagg Sofia köpte kostade i snitt 16 600 kronor, uppger UFO No More.

I och med sin sjunde plats så trängde Sofia undan självaste kronprinsessan Victoria, drottning Mary av Danmark, prinsessan Madeleine och även prinsessan Kate av Wales.

Kate höll verkligen hårt i plånboken under året, och shoppade bara 16 nya plagg till ett värde av cirka 150 000 kronor