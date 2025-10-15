Vanessa Lindblom får ärofyllt jobb för drottning Silvia

Bianca Ingrossos högra hand Vanessa Lindblom har fått ett väldigt ärofylld uppdrag.

Vanessa Lindblad, 41, är influencer, entreprenör och medgrundare till Bianca Ingrossos sminkimperium CAIA Cosmetics. Hon har under årens gång även arbetat som Biancas manager och privat är de väldigt nära vänner.

I dokumentären "Imperiet Bianca" som handlar om just varumärket "Bianca Ingrosso" syns Vanessa flitigt. Bland annat pratar hon om den kontanta oron hon känner för Bianca, att hon jobbar för hårt och inte tar hand om sig.

Vanessa och Bianca är både kollegor och vänner. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Och att värna om unga tjejer är någonting som ligger naturligt för Vanessa.

Vanessa Lindblad får uppdrag för drottning Silvia

Nu står det klart att Vanessa Lindblad får ett ärofyllt uppdrag för kungahuset. Hon blir nämligen ny ambassadör för Mentor Sverige som är en ideell organisation, grundad av drottning Silvia.

Under våren kommer Vanessa att vara mentor för en grupp ungdomar som får möjlighet att samtala, reflektera och inspireras tillsammans. Programmet bygger på att unga får möta vuxna förebilder som lyssnar, stöttar och delar med sig av sina erfarenheter som samlat på sig under livets gång.

Drottning Silvia. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

– Jag är så peppad på att få möta ungdomarna! Det känns både inspirerande och ärofyllt att vara en del av något som verkligen gör skillnad, säger hon via ett pressmeddelande via Mentor.

Under förra året nådde organisationen över 50 000 ungdomar genom sina program och aktiviteter.