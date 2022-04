"Likea" är C mores nya young adult-satsning – och Sveriges första serie som handlar om livet som influenser. Serien beskrivs, enligt C more, som en satirisk humorserie med glimten i ögat.



I Likea kommer vi att få följa den nyexaminerade journalisten Cajsa och hennes influencervän Rut. Cajsa måste, i brist på andra jobberbjudanden, börja arbeta på den trendiga agenturen Fube Agency som Ruts koordinator. Där inser hon snabbt att det är ett läskigt influencerklimat med tydliga hierarkier och skvaller.

Foto: C More

Skådespelarna i Likea - serien gästas av Edvin Törnblom

Huvudrollerna Cajsa och Rut spelas av Vera Herngren och Felicia Danielsson, som dessutom skrivit manus till Likea.

– Likea föddes ur vår fascination över sociala medier, och framförallt influencers som idag är världens rockstjärnor. Släng in en gammal vänskap som helt plötsligt har en ny maktbalans, så har du Likea, säger Vera och Felicia i ett pressmeddelande från Cmore.



De menar vidare att serien bland annat innehåller ångest, missnöje och narcissism – sånt som hör till deras egen generation.

Foto: C more

I andra roller kommer vi se bland annat Edvin Törnblom, Måns Nathanaelson, Susanne Thorsson och Matilda Källström, som alla arbetar på Fube Agency.

Då har Likea premiär

"Likea" har premiär på C more den 6 april 2022. Serien består utav åtta avsnitt, och varje vecka släpps det två avsnitt.