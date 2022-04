Sveriges Mästerkock-Helena chockar följarna med tricket på biljardbordet

Helena Ekman slutade på en tredje plats i Sveriges mästerkock och gjorde minst sagt ett starkt avtryck hos tittarna.

Helena är väldigt aktiv på både TikTok och Instagram där hon har kontinuerlig kontakt med sina följare. Men det är inte bara guld och gröna skogar. Hon har nämligen fått säga till dem på skarpen ett antal gånger. Detta efter påhopp kring hennes utseende, i de flesta fall om hennes ögon.

Helena tillsammans med Adam Thulin och Jimmy Guo. Bildkälla: helenas_vinochmat/Instagram

I en video på TikTok valde hon att ta bladet från munnen.



"Hej allihopa som uppenbarligen får mardrömmar av mina ögon. Alltså på riktigt, det pågår ett krig, DET kan man få mardrömmar av", sa Sveriges Mästerkock-Helena och fortsatte:

"Jag tycker ni ska vara stolta över hur ni ser ut, för jag är stolt över hur jag ser ut. Mästerkocken, det är en tävling om mat, inte utseende. Over and out."

Helena i Sveriges mästerkock. Bildkälla: TV4

Mästerkock-Helena visar upp sitt trick på Instagram

Helenas game på sociala medier tickar minsann vidare – men denna gång i en mer positiv anda.



På Instagram har hon nämligen valt att visa upp ett partytrick som sannerligen fick följarna att kasta lovord.

Helena har nämligen gått ner i brygga på ett biljardbord. Hon ställer sig även på huvudet i samma inlägg.



"Invigning av nya biljardbordet. Blev lite rosé i glasen sedan - helt enkelt en perfekt dag"



I kommentarsfältet skriver följarna skämtsamt:

"Jag tror nog rosé kom innan uppvisningen "

"Bravo"

"Nu gjorde du min dag"

"Haha älskar mina panikhänder som dyker upp"