Bachelor-Isa avslöjar: Är hon och Sia fortfarande ett par?

Under onsdagen avgjordes den nervkittlande finalen av Bachelor 2022 med buller och bång.

Efter en känslosam rosutdelning full av både skratt och tårar delade Christoffer Levi ut sin sista ros till Alicia Ärleskog. Bachelorn Christian Nicolaisen delade ut sin sista ros till Anna Lundin, som liksom honom själv kom in i programmet senare än de andra deltagarna.

Isa Jallow fick Sias sista ros i Bachelor

Vem Siamak “Sia” Hatami gav sin sista ros till, det vet vi ju redan sedan tidigare. Han bestämde sig nämligen för att dela ut sin sista ros redan halvvägs in i programmet, och lämnade sedan programmet med sin nyfunna kärlek Isa Jallow.

– Jag har tagit ett beslut, det är att ge Isa min sista ros. Jag är jättekär i Isa och jag känner att det vore fel av mig att fortsätta den här resan när jag känner som jag gör, säger Sia i det känlsoladdade Bachelor-avsnittet.

Sia och Isa avslöjar - höll kärleken efter Bachelor?

Under torsdagskvällen sändes det minst lika spännande studioprogrammet "Efter sista rosen", där de tre paren ställs mot väggen inför programledar-Malin och de andra tjejerna. Höll kärleken även på hemmaplan?

– Jag vi gör säkert några besvikna, men... tyvärr är han "off the market", säger Isa i avsnittet – och ger Sia en kram. De möts av applåder och jubel från de andra tjejerna.

Foto: TV4/Bachelor

Är Isa Jallow och Sia fortfarande tillsammans?

Men det var då, och nu är nu. "Tjejerna avslöjar allt"-avsnittet spelas in innan säsongen börjar sändas på tv, och under hösten kan känslor både hinna fördjupas eller i värsta fall svalna.

Nyheter24 kontaktade därför Isa Jallow för att ta reda på om hon och Sia är ett par även nu. Och för den som höll tummarna för paret kommer vi med goda nyheter:

– Jag och Sia är fortfarande ett par idag, säger hon till Nyheter24.

Hon avslöjar också att de har en en del gemensamma framtidsplaner, men mer än så vill hon inte säga i nuläget.

– Vi har absolut en del framtidsplaner, men vad det är får ni se "as it happens".

Bachelor-Christoffer och Alicia gick skilda vägar - hur är relationen idag?

I Efter sista rosen-avsnittet stod det även klart att det favorittippade paret Christoffer och Alicia gått skilda vägar sedan inspelningens slut. Kärleken ska inte ha hållit mer än ett par veckor efter hemkomsten från Kreta.

