Bonde söker fru-Matthews hemliga resa med tjejen från programmet – videon avslöjar

Bonde söker fru 2022 är i full gång, och runt om i Sverige spirar känslorna ute på gårdarna. En säsongens mest omtalade bönder är australiensaren Matthew Haggerty.

I programmet huserar han hemma hos familjevänner på en gård i Sverige, men egentligen bor han i Australien. Han letar därmed efter en tjej som kan tänka sig att flytta med honom till "the land down under".

Nya frisyren efter programmet - här är bilderna

Inspelningen av Bonde söker fru 2022 ägde rum i somras, och sedan dess har mycket vatten runnit under broarna i Bonde-Matthews liv. En stor förändring är att han klippt av det långa håret som utmärker honom i programmet.

Här är Bonde söker fru-Matthews nya frisyr efter programmet – är helt oigenkännlig på nya bilderna

Råkade Bonde söker fru-Matt avslöja sitt val?

Det är fortfarande några veckor kvar tills bönderna fattar sina sista val i Bonde söker fru, och vilka som får stanna kvar på gårdarna är givetvis hemligt. Men en ny video på Tiktok tycks kunna ge en hint om vem Matthew Haggerty väljer – eller?

I videon, som Familjeliv var först med att uppmärksamma, befinner sig Bonde-Matt och några av hans brevskrivare på en festkväll ihop. De leker en lek som går ut på att en och en gissa vem i sällskapet som man tror kommer bli fullast under kvällen. I filmen syns Matthew och fem tjejer från programmet, däribland Kim och Rebecka.

Bonde-Matthews hemliga festivalhäng - med en av tjejerna

Ytterligare en tjej som syns i Tiktok-klippet är Savannah, som fick lämna programmet redan innan gruppdejterna. Hon lägger sig röst på Matthew, för de har nämligen spenderat lite tid med varandra.

Savannah är den tredje personen från höger i bilden ovan. Foto: TV4

– Jag tror att Matthew kommer bli fullast i dag, för jag har varit med honom på Tomorrowland och han var stupfull, säger hon i videon.



Det framgår inte när, varför och i vilken konstellation Matthew och Savannah åkte på festival tillsammans. Men på sin Instagram har Bonde söker fru-profilen lagt ut bilder från just Tomorrowland så sent som i somras.