Rejhan Bellani är just nu aktuell i Melodifestivalen 2023 där han tävlar i deltävling ett i Göteborg med låten "Haunted". Låten han tävlar med är hans debut låt skriven av Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman och Tilde ”RONIA” Wrigsell.

Hur gammal är Rejhan i Melodifestivalen?

Rejhan är 16 år gamma och kommerl ifrån Uddevalla. Han har hållit på med musiken länge och du såg honom i TV-rutan redan 2021 i TV4:s program Talang. Rejhan var 14 år gammal när han slog igenom i Talang med låten ”I'm not the only one” på sin audition.

Rejhan Bellani var finalist i Talang 2021 – se klippet här

Vad heter Rejhan på Instagram?

På Instagram heter Rejhan @rejhanbellani där uppdaterar han regelbundet.