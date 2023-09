Världsstjärnans inhopp i Doobidoo chockar tittarna

Det lekfulla och mysiga programmet Doobidoo fortsätter att göra succé ute i stugorna. Programmet följs av över en miljon tittare varje lördag och tittarsiffran ligger stadigt. Programmet har Lasse Kronér som programledare, kändisar som deltagare och en konstant "feel good"-känsla avsnitt efter avsnitt.

Några tittare har trott att programmet direktsänts men så är inte fallet.

Nyheter24 tog kontakt med SVT och kikade upp det hela och SVT kunde då bekräfta att inspelningen sker långt innan programmet sänds.

"Doobidoo spelas in på försommaren. Alla program spelas in på olika veckodagar under en kort period", berättade de då. Och lite framförhållning fick produktionen sannerligen ha inför veckans program då de bokat in en världsstjärna som nog de flesta har koll på.

Emmelie de Forest gästar Doobidoo

Emmelie de Forest, 30, är en av Eurovision song contests giganter.

2013 representerade hon hemlandet Danmark med låten "Only Teardrops" och vann storslaget. Året efter kom hon med en ytterligare banger då ESC anordnades i Danmark.

Då uppträdde hon med låten "Rainmaker" som än idag går varm på Spotify.

Bildkälla: JESSICA GOW / TT

Under lördagen gästar hon svenska mysprogrammet för att testa sina kunskaper. Detta ser vi sannerligen fram emot.



Emmelie De Forest och Cazzi Opeia. Bildkälla: SVT

Kul!