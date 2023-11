Cecilia Düringer om SVT:s Historien om Sverige: ”Lättare att fuska”

SVT:s storsatsning "Historien om Sverige" hade under måndagen premiär på SVT och SVT Play. Under tio avsnitt får tittarna berika sina kunskaper om Sverige under tusentals år, tillsammans med berättaren Simon J Berger.

Programmet har även fått en barnversion som programleds av Farah Abadi och ett 30 minuter långt eftersnack som fått namnet "Historiskt eftersnack", som programleds av poddaren och På Spåret-vinnaren Cecilia Düringer. Tillsammans med inbjudna gäster fördjupar de sig i ämnena som lyfts i tv-programmet.

Simon J Berger om sin roll i hyllade Historien om Sverige: "Intressant arbetsuppgift"

Cecilia Düringer om Historien om Sverige: "Blivit hyllat"

Under måndagen gästade Cecilia Düringer TV4:s Efter fem där hon berättade om programmet och mottagandet.

– Det stora programmet, Historien om Sverige, det har ju blivit hyllat från jättemånga håll, superkul att höra. Och vi fick fina tittarsiffror så det var jätteskoj, sa hon då.

Düringer, som gör debut i rollen som programledare för "Historiskt eftersnack", förklarade hur det kändes att lämna radiovärlden för att ställa sig framför kameran som programledare för första gången.

– Jag kände som att jag praoade när vi spelade in det här för det är min debut som programledare. Jag programleder ju i radio men det här är första gången jag säger ”hej och välkomna”, sa hon och fortsatte:

– Det är inte så stor skillnad men det är ju det att man syns i tv. I radio kan man ta om exakt allting hur många gånger som helst, det är mycket lättare att fuska i radio. I tv är man mer exponerad. Det gick bra.

Starka reaktioner på SVT:s "Historien om Sverige"