Robinson-Tove svarar på frågan alla undrar om hennes ansikte

Indiebandet Shout Out Louds firar att debutalbumet fyller 20 år med att göra en miniturné. ”Howl howl gaff gaff” spelades in i en liten studio i Hjorthagen och tog sedan bandet ut på en turné som pågick "i princip nonstop i fyra år", skriver gruppen i ett pressmeddelande. Sedan debuten har Shout Out Louds släppt sex album, nu senast ”House” från 2022.