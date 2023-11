Det skrev kända skådespelaren till Robinson-Tove

Den amerikanska rapparen Cardi B har fått nog av president Joe Biden. Tre år efter att hon stöttat hans presidentvalskampanj förklarar hon i en livesändning på Instagram vad hon beskriver som en motsättning mellan den amerikanska utrikes- och inrikespolitiken. Bakgrunden är den omfattande neddragning av stadens budget som New Yorks borgmästare, Eric Adams, just meddelat, skriver The Guardian.