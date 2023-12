Därför känner du igen Krisse-Ly Kuldkepp i Love is blind Sverige 2024

I januari kommer Netflix succéformat "Love is blind" till Sverige, då under ledning av Jessica Almenäs.

– Jag är så glad över att få vara en del av det här fascinerande och helt unika experimentet. Jag har varit ett stort ”Love is Blind”-fan ända sedan den första säsongen sändes i USA och att nu få programleda den svenska versionen och vara ett stöd för våra modiga deltagare känns fantastiskt roligt, har hon sagt i ett pressmeddelande inför premiären.

Då har Love is blind Sverige 2024 premiär

Krisse-Ly Kuldkepp i Love is blind Sverige 2024

Totalt är det 32 singlar som ska dejta i blindo i Love is blind Sverige 2024, i förhoppningen om att hitta kärleken, förlova sig och säga "ja" vid altaret.



En av deltagarna som är med i programmet är Krisse-Ly-Kuldkepp och kanske tycker du att hon ser lite bekant ut? Det finns en anledning till det.

Love is blind Sverige 2024: Deltagare i nya säsongen – bilder och namn



Krisse-Ly Kuldkepp var med i Big Brother 2014

Krisse-Ly Kuldkepp har nämligen synts i tv-rutan förr. Detta när hon år 2014 var med i Big Brother.

Dagen innan säsongen hade premiär i Kanal 9 gick fyra deltagare, varav en var just Krisse-Ly, in i den så kallade "boxen", vilket var ett sju kvadratmeter stort rum med en takhöjd på endast 160 centimeter. Tittarna hade sedan möjlighet att rösta fram två av deltagarna som skulle få gå in i det riktiga huset, men Krisse-Ly blev inte en av dem.

Men hon fick snart en ny chans. Lite mer än en vecka in i säsongen fick tjejerna välja bland ytterligare tre tjejer, däribland Krisse-Ly, som skulle få chansen att kliva in i Big Brother-huset. Och då var det just Krisse-Ly som blev vald.

Krisse-Ly Kuldkepp lämnade Big Brother på dag 102

Vinnaren av 2014 års säsong, Anders Olsson, var inlåst i Big Brother-huset i totalt 103 dagar. Krisse-Ly Kuldkepp, som klev in i huset på dag elva, lämnade programmet dag 102.

Love is blind Sverige-deltagaren lyckades med andra ord ta sig riktigt långt i Big Brother.

Läs mer om Love is blind Sverige 2024 här.