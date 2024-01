Vi måste prata om det vidriga som hände i Love island Sverige

Ok, det här hade jag faktiskt inte förväntat mig.

Jag mötte mina kollegor i fikarummet under fredagen och en av dem tar tag ganska så hårt i min arm, stirrar in i mina ögon och säger "du MÅSTE se Love is blind Sverige Gabbi.... du MÅSTE".

Herre gud, tänkte jag, förlåt men absolut förstår jag att man kan tycka om många program likt Love Island eller Love is blind men då de internationella upplagorna där folk... gör lite bättre tv? Vi svenskar är lite mer städade och inte riktigt lika gränslösa i dessa dejtingprogram.

Men tji skulle jag då fan få.

I helgen hällde jag och min pojkvän upp ett varsitt glas bubbel, hällde upp en skål med linschips och en med oliver. Ljusen tändes och jag smetade på första avsnittet.

Efter fem minuter var jag golvad. GOLVAD. Casting-personerna som jobbar med att fiska in folk till programmet förtjänar ju något form av pris. Och framförallt när det kommer till brudarna.

Den ena är ju snyggare än den andra? Det är som att råka ramla in i ett rum och Victorias secret-änglarna har möte.

Krisse-Ly måste vi skydda med allt vi har.

The bad bitch Catja blir man ju besatt av redan från början. Men alltså.... alla har verkligen någonting och ser ju ut som tiopoängare hela högen. Plus att de är så otroligt snälla med varandra efter eventuella nederlag där killarna kanske avisat dem och sagt att de vill satsa på någon annan.



Men nu. Till killarna.

Med tanke på hur otroligt svårt det är att casta män till denna typen av program så tycker jag att de lyckats bra med vad de skramlat ihop. För att vara helt ärlig är ju medianvärdet på killarna en rejäl bit under tjejerna, men det finns guldkorn.

Oskar och Christofer lyser ju som två starka stjärnor på denna killhimmel. Om inte annat så ställde man sig ju upp och skrek av lycka när Christofer sa till praktarslet Sergio på skarpen.

Sergio är..... en speciell prick. Bildkälla: NETFLIX

Och när vi väl glidit in på ämnet.



Sergio är en enda stor RÖD FLAGGA. Jag förstår tyvärr varför han blivit intryckt i detta program men fyfan mina ögon BLÖDER varje gång jag ser honom eller hör honom prata. Det vrider sig i hela kroppen av hela hans sätt att gå, stå och prata. SPRING!

Men alltså, den sjukaste potatisen som sattes var ju när Sergio säger till vår UNDERBARA Amanda att han blir avtänd av tanken på att hon blivit mobbad. Detta efter att hon öppnat upp sig om sin traumatiska skolgång.

Amanda berättade att hon blivit mobbad. Bildkälla: NETFLIX

Avtänd.... av .... att hon..... blivit mobbad.



Jag satt helt ärligt och gapade. Jag visste inte om jag skulle spy eller vad jag skulle säga. Jag har sett de grisigaste av de grisiga säsongerna av Ex on the beach/Paradise Hotel och ALDRIG har någonting så vidrigt exponeras för mina trumhinnor.

Jeppe Johansson sa till en kvinnlig deltagare: "Så här ska jag spruta ner dig ikväll" för att sedan tömma en flaska bubbel i ansiktet på henne.

Eric Hagberg sa att han "Funderade på att ligga med Erica men jag tar nog Paow istället för hon har större bröst"

Arvid Stenbäcken sa efter att han hade haft sex med en annan kvinnlig deltagare att han egentligen inte velat men "gjorde det för att han var full".

Men sen kommer detta...

Love is blind Sverige. Bildkälla: NETFLIX

Det fina är är dock som sagt att de andra killarna SÄGER IFRÅN. De sparkar nämligen rakt ut när de får höra vad det är för skit Sergio kläckt ur sig. De blir helt ärligt ganska så irriterade vilket var uppfriskande.

Nu återstår det att se hur det kommer att gå för våra profiler i denna säsong. Man vet ju inte mycket – men att man kommer att sitta bänkad framför detta – det är en sak som är säkert.