TV4-profilen hade frågestund på Instagram – fick bara sexfrågor

Farmen 2024 har minst sagt levererat under de få veckorna som det visats i år.

I årets säsong har intrigerna duggat tätare än någonsin och det har skapats mycket osämja under veckorna som gått. Två som fått hela gården emot sig är Cornelia Gyllborg och Ronja Lindholm. Tjejerna har flera gånger råkat i luven på bland andra Yorgo Skulis, Dessie Nilsson och Jennifer Valencia.

Cornelia Gyllborg. Bildkälla: TV4

Det hela har nu lett till att gruppen försöker splitta på tjejerna så att en av dem beger sig till Torpet.



Sexfrågorna haglade på Tim Mäklin

På sociala medier har Cornelia och Ronja mött starkt stöd från tittarna medan många på den andra sidan gården fått mycket hat och då påstått att produktionen klippt programmet felaktigt .

Någon som redan nu har 16 000 följare på Instagram är ingen mindre än Tim Mäklin. På TikTok har han hela 56 000 följare. Så Tim har redan innan Farmen 2024 varit en baddare på sociala medier.



Och han går sannerligen hem hos sina följare...

Tim Mäklin. Bildkälla: TV4

Tidigare i veckan så valde han att hålla en frågestund på sin Instagram. Men det hela slutade inte som han trott.



Kommentarsfältet. Bildkälla: timpas888/Instagram

Under frågestunden rasade det nämligen in sexfrågor till Tim som i början skrattade lite åt det hela. Men tillslut fick han be sina följare att tagga ned lite.

– Hahaha alltså vad fan är det för frågor ni ställer, skrattade Tim när han fick in den tredje frågan i rad som handlade om strypsex.

Och ja, i Tims kommentarsfält kan man sannerligen säga att det ser lite smått likadant ut.

Därför kommer inte Dessie Nilsson se Farmen 2024

Någon som kom Tim väldigt nära på gården var Desirée "Dessie" Nilsson och duon kallades för gårdens kärlekspar. Men på grund av problem med hälsan tvingades Dessie att lämna Farmen.



I efterhand berättar hon nu att hon inte valt att titta på de bitar där hon är med.

Dessie skrev ut sina tankar på Instagram. Bildkälla: nilsson/dessiree/Instagram

"Jag kommer att välja att inte svara på skitsnack som förekommer på sociala medier. Jag är en person som hatar skitsnack, mobbing i alla dess former. Det är en oerhörd trigger hos mig".

Dessie och Tim har en fin relation idag och är goda vänner.