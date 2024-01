Farmen 2024: Cornelia och Ronja är omgivna av idioter

Vi alla kan väl komma överens om att starten på 2024 varit.... så där? Jag kände på mig redan i slutet på förra året att 2024 inte kommer att bli något superår för någon. Om ni kände att 2023 inte levererade för er så vänta bara. There, I said it.



Folk blir för övrigt så otroligt provocerade när man sticker hål på deras förhoppningar om det nya året som åter igen ska bli "deras år". Men liksom, kan man inte bara se det som ett år? Som när man dyker upp på en fest och det råkar bli SVINKUL?

MEN. En sak med 2024 som serverats på ett silverfat är tv-leveransen. Farmen 2024 och Love is blind Sverige har ju för alla halvdeprimerade människor där ute svept in på en vit springare.

Aldrig någonsin har intrigerna duggat så tätt som i Farmen 2024. Det tog inte ens en dag? Det tog... ja, men promenaden till gården för tjejerna att känna stark skepsis till varandra.

Hittills har det varit spridda skurar. Lite alla mot alla. Men det som hänt nu är att det är Cornelia Gyllborg och Ronja Lindholm mot resten av packet.

Och förlåt men självklart är tv klippt och vinklat hit och dit och fan och hans moster. Det blir ingen bra säsong om alla sitter i en ring och sjunger kumbaya.

Men en blind, döv och stum kan ju både höra och se att det är flera i år som beter sig som riktiga jävla riksmobbare?

Jag tycker ABSOLUT inte att man behöver tycka om alla, man ska kunna säga ifrån och ta diskussioner som ibland blir rätt eldiga. Men HUR kan folk inte ha bättre fingertoppskänsla kring när det blir alla mot en? Eller i detta fallet två?

Det känns absolut inte bra i magen när man ser översittaren Yorgo Skulis (som efter 2 dagar av att vara storbonde blivit totalt maktgalen) höja rösten vid matbordet till Ronja och Cornelia för att de tvättat sina kläder på spisen. Han VET att han har uppbackning av resten av gruppen och smetar därför på med sitt maktmissbruk fullt ut.

Förlåt men han är ett typexempel på en människa som INTE ska vara chef eller någon form av ledare. Han blir ingen bra människa av det utan istället kommer de absolut sämsta sidorna han har fram.

Det är väldigt intressant att få se detta i program som Farmen.

Och statisterna som inte säger någonting? Det är jävligt lätt att vara macho och manlig när man står och hugger ved men när det kommer till att säga ett knyst runt bordet då är det andra bullar?

Men sen:

Jennifer Valencia gillar jag på något sätt. Hon gör väldigt bra tv. Men i grupp när det gaddas ihop mot enskilda individer så går hon främst i ledet med högaffeln i hösta hugg.



Magnus Samuelsson tycker jag verkar som en go och glad lax. Han känns mysig och snäll, men jag är livrädd för att han ska vara rädd för att själv hamna på the underdogs sida att han flyter med i mobbargänget.

Jag imponeras av att Ronja och Cornelia står på sig och kör sin grej trots en hop av människor som KONSTANT går emot dem.

Alltså KÖR för i helvette och backa inte en centimeter brudar. Medan de andra lämnar gården som mobbare kan ni gå raka i ryggen och lämna som vinnare. Oavsett hur det slutar.