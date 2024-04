Jeremy Clarkson chockar med bild från Sverige: "Jag trodde aldrig..."

År 2002 började Jeremy Clarkson, 64, och James "Captain Slow" May och Richard "The hamster" Hammond att göra bilprogrammet Top Gear för BBC. Det blev snabbt en succé, och fram till år 2015 så kom de att locka hundratals miljoner tittare i över 200 länder.

Jeremy Clarkson är känd för sitt heta temperament, och det var just det som resulterade i att Top Gear skrotades år 2015. Detta då Jeremy hade misshandlat en producent för programmet. Men trion lämnade inte rutan och offentligheten för det. Året därpå var Jeremy, Richard och James tillbaka i Amazon Primes The Grand Tour.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May. Bildkälla: Stella Pictures.

Under de många år som Top Gear rullade så spelade trion in flera specialprogram, där de besökte världens alla hörn för tuffa utmaningar. Det kunde bland annat handla om att ta sig an 150 mil i Bolivia – med återvunna och billiga bilar. De har även spelat in program i Indien, Mellanöstern och Afrika.

Kanske är deras allra mest kända special det från Patagonien, som resulterade i att de tillsammans med filmteamet blev utjagade från en stad av arga demonstranter, som menade att de hade hyllat Falklandskriget genom att ha haft registreringsskylten H982 FKL på en av sina bilar.

Under arbetet med The Grand Tour har Jeremy, James och Richard fortsatt med sina specialprogram, och år 2022 gjorde de faktiskt ett om Skandinavien. Hammond valde en 2003 Subaru Impreza WRX STi, medan James May dök upp i en 2004 Mitsubishi Lancer Evo VIII. Jeremy Clarkson bestämde sig för en 2007 Audi RS4. Utrustade med sina bilar skulle killarna korsa Norge, Sverige och Finland. Givetvis inte utan komplikationer...

Jeremy Clarkson. Bildkälla: Stella Pictures.

Jeremy Clarkson åkte Öresundståget från Malmö till Köpenhamn

På Instagram har Jeremy Clarkson över 7 miljoner följare, och där uppdaterar han ofta om sitt liv. Under förra veckan besökte Jeremy och hustrun Lisa Hogan oss här i norr, och de njöt bland annat av en konsert i Köpenhamn och en liten båttur i den danska huvudstaden.

Lisa Hogan och Jeremy Clarkson. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver det så tycks Jeremy och frugan gjort ett stopp i Malmö. På Instagram delade Jeremy ett klipp på Lisa där hon satt i en kupé på Öresundståget – och som caption drog Jeremy ett skämt om karaktären Saga Norén i serien Bron.

I kommentarsfältet har reaktionerna inte låtit vänta på sig från Jeremys följare som inte kan tro sina ögon att han och hustrun har varit hos oss här uppe i Sverige.

Efter att flera följare hamnat i luven på varandra huruvida Skåne borde tillhöra Danmark eller inte så lugnade stämningen ner sig en aning. Men trogna Jeremy-fans gjorde sig redo att sticka ut i Malmö i jakt på sin idol...

Några kommentarer i Jeremys kommentarsfält lyder:

"Ska leta på varenda bar i Malmö"

"Clarkson på ett Öresundståg trodde jag aldrig att jag skulle få se"

"Wtf är du i Malmö? I så fall kastar jag mig in i bilen!"

Många som har koll på sin Jeremy-historia vet att han kanske inte är ett stort fan av att resa i annat än bil. Utöver att han är en stor hatare av cyklar så är tåg inget som står högt i kurs hos Jeremy heller. År 2015 så skapade han stor uppståndelse på X (då Twitter) då han liverapporterade från en tågresa med kollegan James May.



"Jag kommer att åka något som kallas för 'tåg" ikväll. Jag låter er veta ifall det kör som ett", skrev han för att sedan följa upp med chocken över tågbiljetten.

"Jag tror att jag precis köpte hela tåget", skrev han skämtsamt till en bild som visade hur hans biljett kostat kring 3 500 kronor, rapporterade Daily Mail då.