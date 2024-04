Paniken inför Den stora älgvandringen-premiären: "Ursäkta, vad tänker ni med?"

"Den stora älgvandringen" lockar varje år tusentals tittare och klockan 00.00 den 22 april gick den sjätte upplagan av slow tv-programmet av stapeln. I år kommenteras sändningen, den 2 maj, av den elektroniska artistduon Hooja och DJ Mårdhund.

— Vi kan kolla älgar och mysa och kanske äta något gott. Det blir fint, har de sagt till TT om uppdraget.

Hooja kommenterar "Den stora älgvandringen" 2024

Hooja och DJ Mårdhund kommenterar Den stora älgvandringen 2024. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Den stora älgvandringen 2024: Datum, tider, kanal och chatt

Nervöst inför premiären av Den stora älgvandringen

"Den stora älgvandringen" har, under de år de sänts, blivit omåttligt populärt och sänds numera i både Finland och Tyskland.

Men nu avslöjar Stefan Edlund och Johan Erhag, som är producent respektive projektledare för "Den stora älgvandringen", att succén var långt ifrån given. Under premiärsäsongen var det nästintill panik under de första dagarna av sändningen.

– Det gick en dag, två dagar, tre dagar, inga älgar. Vad ska vi rikta kamerorna mot?, säger Edlund i SVT.

– Och min telefon börjar i stort sett brinna av att SVT-cheferna hör av sig. När kommer de? När kommer älgarna?, fyller Erhag i.

Beskedet om SVT:s Den stora älgvandringen: "Så oerhört..."



Foto: Paul Kleiven/NTB/TT

Ilska och förvirring kring SVT:s Den stora älgvandringen: "Sorgligt och hemskt"

För innan sändningen gick av stapeln var det inte helt lätt att sälja in projektet till kanalen.

– Hela idén är ju lite halvkorkad. Ställa upp kameror i skogen och hoppas att det dyker upp något, och det var väl ungefär det svaret vi fick: ”Ursäkta vad tänker ni med?”, säger Erhag till SVT.



Men till slut kom ögonblicket de hoppats på: en första älg syntes i bild. Och fler kom det att bli. Totalt 60 älgar simmade nämligen över älgen under premiärsäsongen.