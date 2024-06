TV4-profilen Marcus Noterius visar upp nya flickvännen

Marcus Noterius, 48, har gjort sig känd för hela svenska folket som den folkkäre sköning som i TV4 testar på det mesta.

Allt om Marcus Noterius: Fru, sjukdom, barn och TV4-jobbet

Här hånar Steffo Törnquist kollegan i Nyhetsmorgon: ”Konstigt…”

Marcus Noterius. Bildkälla: TV4

Ett stående inslag i Nyhetsmorgon är "Marcus testar" som startade 2017. Där har han bland annat gjort polisskolans simtest, testat på livet som pojkbandsartist, polis och jobbet som frisör.



Och tittarna, dom fullkomligt älskar det. Marcus inslag har blivit oerhört populära och hans genomslag ute i tv-rutorna gjorde. nyligen att han castades till Sveriges mästerkock VIP. Han klarade sig en bit – men inte hela vägen.

Dominika Peczynski svarar på känsliga frågan om Anders Borg



– När jag fick frågan om att vara med i tävlingen visste jag inte om mina kunskaper skulle räcka men sen har jag liksom sugit åt mig hela tiden nu, och fått ett helt annat intresse för mat, berättade han när han tvingades lämna.

Marcus Noterius. Bildkälla: TV4

Noterius har två barn från ett tidigare förhållande: Cain, född 2004 och Crisanna, född 2005. Men under de senaste åren har han levt på som singel and not ready for a new pringle. Men de vindarna ser sannerligen ut att ha vänt.

TV4-profilen Marcus Noterius visar upp sin Titti

Under midsommarhelgen visade Marcus Noterius upp sin nya flamma Titti för första gången.

"Glad midsommar önskar vi alla från Ulvön utanför Ö-vik. Ta hand om er och ha skoj och dansa mycket", skrev han ut till sina 40 000 följare.



Men trots den härliga kärlekslyckan var det två stycken som trots det lyckades att förmörka Marcus helg – nämligen två getingar.

Följarnas oro för Marcus Noterius: "Du ser lite..."



Många år sedan jag blev stucken av getingar. Men nyss hände det igen när jag fick stifta bekantskap med TVÅ ilska getingar.Under ett besök på Högsjö kyrka strax norr om Höga Kusten-bron såg jag inte att det var ett getingbo under bänken jag satt på men kan säga att jag insåg det efter en stund", skrev han till bilden.

Hoppas att kärlekslyckan kan läka de onda stingen från getingarna.