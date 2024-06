TV4-profilen tvingas be om ursäkt i tv: "Andra åsikter"

Fotbolls-EM är i full gång och inför matchen mellan Serbien och Slovenien bjöds TV4-profilen Dragomir Mršić in till TV4:s studio.

Dragomir har bland annat skådespelat i flera produktioner samt programlett det omtyckta programmet “Förrädarna” på TV4. Dragomir föddes i Prijedor, nuvarande Bosnien och Hercegovina, och i studio fick han prata om inbördeskriget i forna Jugoslavien.

"Ärren har tagit längre tid att läka"

Programledaren Pär Lernström ställde frågor till Dragomir Mršić i studion och en av dessa handlade om vad Dragomir tror ligger bakom att det ”gått lite olika” för de nationer som bildades, vilket även Sportbladet rapporterat om.

– Jag tror att skillnaden är att vi, eller Serbien, blev mer drabbade av kriget. Vi blev bombade av Nato 80 plus dagar. Det blev mycket trauma. Sedan är Serbien lite ”my way or the highway”. Kroaterna fick lite mer finansiering, det är en stark nation ekonomiskt och hade världen lite mer bakom sig. Historiskt sett, hur det var i världskrigen. Jag vill inte gå in för mycket på det, men Kroatien var allierade med nazisterna. Serberna har blivit mer utpekade som bovarna och det har satt sina spår. Ärren har tagit längre tid att läka, svarade Dragomir på frågan.

Pär Lernström tvingades be om ursäkt i tv

Senare i programmet kände programledaren Pär Lernström sig tvungen att be om ursäkt för Dragomir Mršićs uttalande och förklarade att det han sagt stod för honom.

– Vi ska bemöta det som sades lite tidigare i den här sändningen. Det var en åsikt som uttalades där och den åsikten står Dragomir för själv. Det är människor och invånare och personer som hört av sig som representerar andra delar av den konflikten och vi kan ha respekt för att de har andra åsikter. Det kan vi förstå. Den åsikten får Dragomir stå för. Vi vill bara vara tydliga med detta innan vi sparkar igång matchen, sade Pär Lernström senare i programmet.

