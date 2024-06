Sergio Rincóns dejtavslöjande om Zara Larsson: "Jag har...."

I Netflix kärleksreality Love Is Blind kom mycket att kretsa kring den färgstarka musikprofilen Sergio Rincón, 38. Sergio har ett förflutet inom Stockholms nattliv där han jobbat som DJ, och utöver det så är han även fotbollstränare åt ett lag i Tullinge.

Under sin medverkan i Love Is Blind så möttes Sergio av kritik, bland annat då han under en dejt sa till en kvinna att han tyckte att det var "avtändande att hon hade blivit mobbad". Märklig stämning blev det också redan i det första avsnittet då Sergio vägrade säga sitt namn till flera av de kvinnliga deltagarna.

Sergio Rincón blev känd för svenska folket efter sin medverkan i Love Is Blind. Bildkälla: Instagram/mrsergiorincon

Sergio och Amanda gifte sig i Love is Blind

I programmet blev Sergio tillsammans med Amanda Rincon Jonegård, 35, och paret bor idag tillsammans på Östermalm i Stockholm.

Men resan dit de är idag var minst sagt turbulent. I uppföljningsprogrammet Love is Blind: Sverige – Återträffen stod det klart att Sergio blivit pappa till ett hemligt barn i Sverige. Barnet föddes innan Sergio och Amanda gifte sig, men de fick reda på barnets existens två månader senare.

– Barnet var fött innan vi var gifta. Man gör en utredning med faderskapstest, i slutet av året var det bekräftat. Vi vill vara ärliga, sa Amanda i programmet.

– Jag ska absolut ta allt ansvar i det här. Det vill jag tydliggöra. Jag vill inte prata av respekt för den tredje parten. Den här personen är inte här och kan försvara sig. Det har varit en tuff prövning på vår relation. Det har varit en chock för mig som man. Det har varit väldigt tufft. Men samtidigt kan jag säga att det gjort oss desto starkare, berättade Sergio vidare.

Sergio och Amanda fick nyligen sonen Ralf tillsammans. Bildkälla: Instagram/mrsergiorincon

Sergio Rincón om Zara Larsson

Men det var inte den enda stora överraskningen. Samtidigt så avslöjades det att även Amanda var gravid, och den 6 maj 2024 föddes deras son Ralf.

På Instagram har Sergio över 30 000 följare, och där brukar han underhålla med längre storytimes om sina vilda dagar på Stockholms nattklubbar till fotbollssnack, men under veckan så chockade han nog sina följare rejält med ett kärleksavslöjande – från ingenstans.

På Instagram Story la Sergio ut en bild där han skrev:

"Jag brukade dejta en av de här – kan du gissa vem?", skrev han och la ut ett montage där han klippt ihop sig själv mellan artisterna Lykke Li och Zara Larsson.

Lykke Li. Bildkälla: Lars Pehrson/SvD/TT Bild

Zara Larsson. Bildkälla: Stella Pictures.

Vem av kvinnorna som Sergio dejtade och när i tid det ska ha hänt avslöjar han inte.

På Instagram frågade Sergio sina följare vem av de här kvinnorna de trodde att han dejtat. Bildkälla: Instagram/Nyheter24