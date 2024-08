Steffos besked: Då kommer han tillbaka till Nyhetsmorgon

Steffo Törnqvist har varit med i TV4:s långkörare Nyhetsmorgon i hela 47 säsonger, och han har kommit att bli en riktig tittarfavorit.

Men under sommaren har han saknats i studion. Det beror på att han i början av juli lades i på sjukhus, rapporterar Expressen. Programledaren opererades och fick ett nytt knä och sedan väntades en tids rehabilitering.

"Well, fick för några timmar sen ett sprillans knä och all personal förefaller nöjd, jag med, så so far so good", skrev han i ett inlägg på Instagram efter operationen.

Är på bättringsvägen

Han berättar för Expressen att han är på bättringsvägen och de senaste veckorna har spenderats tillsammans med frun Caroline Törnquist på deras landställe.

– Det går bra. Det går enligt plan eller lite bättre. Jag kan gå utan kryckor, men jag gör gärna inte det. Jag tränar som en idiot tre gånger dagen, rehaben är viktig, säger han till tidningen.

Då kommer Steffo tillbaka till Nyhetsmorgon

På grund av operationen har Steffo inte kunnat vara med i Nyhetsmorgon de senaste veckorna. Men nu är han snart tillbaka i rutan för sin 48:onde säsong i programmet.

– Jag kommer tillbaka nästa vecka på fredag. Det känns jättekul och i år så ska jag köra lite extra sändningar kring amerikanska valet. Jag är oerhört intresserad av politik, både inrikes och utrikes, så det blir jättekul, säger han till Expressen.

