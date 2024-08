TV4 om sexet i The Challange: "Det var..."

Det var måndagen 12 augusti som den första svenska upplagan av The Challenge Sverige hade premiär.

Tävlingsformatet har fått hela 29 säsonger i USA och klassas som ett av de hårdaste tävlingsprogrammen som finns. I den svenska säsongen har man samlat ihop ett gäng färgstarka realitydeltagare som varit med i bland annat ”Farmen”, ”Robinson” samt ”Bachelor” och ”Bachelorette".

Och det hela drog igång snabbt.

Från dag ett började deltagarna att pakta ihop sig med varandra. Naturligt föll sig att de från Robinson paktade med andra från Robinson och så vidare.



Snabbt skulle deltagarna para ihop sig i lag, kille och tjej. Två som hamnade med varandra var Viktor Bergström och Jennifer Schill. Duon skulle sedan komma att vinna nästan varenda tävling som de tog sig an tillsammans.

Jennifer och Viktor har vunnit det mesta. Bildkälla: TV4

Men i sedvanlig ordning så rörs det titt som tätt om i grytan vilket bidragit med en del parbyten och så vidare vilket gjort att paren blandats upp.

Två nya ansikten som kom in i huset under förra veckan var kärleksparet från Elitstyrkans hemligheter, Anthony Yigit och Elin Härkönen.

Paret är i dag inte tillsammans och Elin har i efterhand skrivit på sin blogg att hon inte alls mådde bra i huset.

"Ni har också noterat att jag knappt syns i bild i huset, vilket är för att jag gick och la mig tidigt, var inte intresserad av paktande och allt snack bakom ryggar. Not my cup of tea. Kanske inte så konstigt att jag kände mig utanför då? Men hellre utanför och att kunna vara jag, än att försöka passa in där jag inte passar in", skrev Elin.

Elin Härkönen. Bildkälla: TV4

Så är regler kring sex i The Challenge

Någonting som många tittare reagerat på är att The Challenge, trots att det är ett tävlingsprogram, har influenser av bland annat Big Brother och andra realityserier där deltagarna bland annat får dricka alkohol och tvingas leva tätt inpå varandra i huset.



Inte helt otippat med ett gäng ungdomar så uppstår ju känslor på olika ställen. Bland annat så har Viktor Bergström varit väldigt öppen med att han snabbt fick känslor för Elvira Svensson. Trots att Elvira hävdar att hon och Viktor endast är kompisar så är det andra deltagare som reagerat på att Elvira ändå visar en hint av intresse.

Var det någon gnista mellan Elvira och Viktor? Bildkälla: TV4

Men vad skulle då hända om två deltagare får för sig att ha "lite raj raj" i huset.



Nyheter24 kontaktade TV4 och frågade hur regler ser ut och om sex är tillåtet i huset.

– Det var tillåtet, om andan skulle falla på, och givetvis var det då samtycke som gällde, berättade TV4 Press.

The Challenge sänds på TV4 Play och TV4 på måndagar och torsdagar.