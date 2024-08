Därför vägrade Elin Härkönen synas så mycket i Challenge

Om Robinson och Big Brother skulle få ett kärleksbarn, vad skulle man få då? Jo, ingenting mindre än den första upplagan av The Challenge Sverige.

LÄS MER: Kända TV4-profilen skaffar silikonbröst i Turkiet

Tävlingsformatet har fått hela 29 säsonger i USA och klassas som ett av de hårdaste tävlingsprogrammen som finns. I den svenska säsongen har man samlat ihop ett gäng färgstarka realitydeltagare som varit med i bland annat ”Farmen”, ”Robinson” samt ”Bachelor” och ”Bachelorette".

LÄS MER: The Challenge Sverige: Det hände mellan Elvira och Viktor

The Challenge Sverige sänds på TV4 och TV4 Play. Bildkälla: TV4

Två som under det första avsnittet blev ett riktigt succépar var Jennifer Schill (Farmen) och Viktor Bergström (Farmen). Avsnitt efter avsnitt har segertåget fortsatt och duon har fortsatt att briljera i tävlingar.

Men inte långt efter start skulle succétåget få konkurrens. In har nämligen två nya gäng kommit – däribland paret Elin Härkönen och Anthony Yigit som tidigare varit med i Elitstyrkans hemligheter.



Paret blev ett par 2022 strax efter att Elin gått isär från Paolo Roberto. Elin och Anthony gick in i The Challange-huset 2023 strax efter att de förlovat sig. I huset var det flera deltagare som störde sig på att Elin och Anthony ofta pratade kärleksspråk till varandra och inte sparade på pussar och kramar.

LÄS MER: Kända TV4-profilen skaffar silikonbröst i Turkiet



– Det blir liksom.... för mycket, sa bland annat Fabian Thingwall.

Elin Härkönen: "Mådde dåligt i huset"

Men efter programmet tog kärlekssagan slut och paret gick i sär.

I sin blogg skriver Elin att hon befinner sig på en bra plats i livet som gör att det inte känns allt för jobbigt att titta på programmet – trots att den visar många nyanser av parets relation.

Anthony Yigit och Elin Härkönen. Bildkälla: TV4

”Jag har känt mig extra tacksam för det arbetet jag lagt ner på personlig utveckling och läkning senaste året. Det har gjort att jag har lyckats hantera premiärveckan på ett bra sätt. Jag trodde det skulle vara jobbigt, men tack vare att jag befinner mig på en så bra plats i livet och är trygg i mig och det jag vill så kan jag faktiskt bara skratta åt det”, skriver hon på sin blogg.



Men det var annat som fick Elin att må dåligt inne i huset.

LÄS MER: Efter Paolos sexköpsskandal – så lever Elin Härkönen idag

Elin Härkönen. Bildkälla: TV4

På sin blogg skriver hon att hon försökte undvika pakter och "skitsnack så gott det gick", vilket gjorde att hon inte syntes runt de andra deltagarna så mycket.



"Ni har också noterat att jag knappt syns i bild i huset, vilket är för att jag gick och la mig tidigt, var inte intresserad av paktande och allt snack bakom ryggar. Not my cup of tea.

LÄS MER: Elin Härkönen: "Så fick jag reda på att Paolo Roberto köpt sex"



Kanske inte så konstigt att jag kände mig utanför då? Men hellre utanför och att kunna vara jag, än att försöka passa in där jag inte passar in", skriver Elin.



The Challenge sänds på TV4 Play och TV4 på måndagar och torsdagar.