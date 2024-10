Lotta Engbergs beteende i TV4 anmält: "Olämplig"

"Bäst i test", som bygger på det brittiska formatet "Taskmaster", hade premiär i SVT år 2017. Programledare var komikerna Babben Larsson och David Sundin.

Och duon följde med när det stod klart att programmet skulle flytta till TV4 – men de hade ett tydligt krav inför kanalbytet.

– När TV4 kom på tal, så sa vi att det bara var intressant om det fick vara som vanligt, berättade Sundin för Expressen då.

David Sundin hängde med på flytten till TV4. Foto: Pontus Lundahl/TT

Babben Larsson är fortsatt programledare och domare i "Bäst i test". Foto: Magnus Lejhall/TT

I mångt och mycket har programmet varit sig likt sedan det hade premiär på TV4, men vissa förändringar har gjorts. Till exempel genomförs testerna i ett nytt "Bäst i test"-hus och man har dessutom slopat den veckovisa gästen – en känd profil som fick utmana den fasta panelen – sedan kanalbytet.

Det senare väckte en hel del reaktioner bland tittarna när premiären gick av stapeln i våras.

"Det är roligt, men det var mycket roligare med en gäst! Blir lite enformigt att se den fasta panelen då dynamiken hela tiden är samma i jämförelse när det var nya gäster med", skrev en tittare i sociala medier då, medan en annan skrev:

"En gäst gör att dynamiken varje vecka förändras vilket för programmet mer varierad så ja, jag saknar gästen!"

Den andra säsongen av "Bäst i test", sedan flytten till TV4, är i gång. Foto: Gabriel Liljevall/TV4

Lotta Engberg inför Bäst i test: "Roligaste jag gjort"

Nu är den andra TV4-sända säsongen av "Bäst i test" i full gång. I höstens upplaga av programmet är det skådespelaren Eric Stern, komikern Nour El Refai, radioprofilen Torbjörn Averås Skorup, skådespelaren tillika regissören Marie Agerhäll och programledaren Lotta Engberg som tävlar.

– Lite otippat att jag är med, eller hur? Det är inte lika välpolerat som det brukar vara, sa Engberg till TT inför premiären och fortsatte då vidare:

– Man tänker inte en sekund på att det finns tv-kameror. Det tog fram ett djur i mig som inte dyker upp så ofta. Det är bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv.

Höstsäsongen av "Bäst i test" hade premiär den 16 augusti. Foto: Annika Berglund/TV4

Lotta Engberg är en del av den fasta panelen i "Bäst i test". Foto: TV4

Lotta Engbergs kyss i Bäst i test fick kritik

Men under förra veckans avsnitt av "Bäst i test" var det inte alla som skrattade hemma i tv-sofforna. Under ett av testen, där deltagarna i panelen skulle göra något de aldrig gjort förut och aldrig kommer att göra igen, kysste nämligen Lotta Engberg spelledaren David Sundin.

När ett videoklipp som visade upp händelseförloppet delades på TV4:s officiella Facebook-sida var det flera tittare som uppgav att de blivit illa berörda av tilltaget:

"Tänk vilka sjuka scener det hade blivit om Lotta var en man som gjorde detta mot en kvinna.. Hennes beteende känns otroligt obehagligt."

"Obehagligt att se tycker jag. Älskar programmet, men tänker på hur detta skulle se ut under Me Too. Inte okej! Och inte okej att ingen av de övriga i panelen kommenterar det utan bara skrattar."

"Just det klippet känns lite fel, om det varit en kvinna som satt där och en man gjort så? I övrigt gillar vi programmet."



Lotta Engberg. Foto: Stella Pictures

Bäst i test-kyssen anmäld till Granskningsnämnden

Nu visar det sig att en tittare till och med valt att anmäla segmentet till Granskningsnämnden.

"Lotta Engbergs kyss på David Sundin strider mot samtyckeslagen och är olämplig att ha med i ett program riktat mot familjer", står det i anmälan, vilken Nyheter24 tagit del av och som skickades in dagen efter fredagens "Bäst i test".

TV4 har kommenterat kyssen i "Bäst i test". Foto: Fredrik Sandberg/TT

För Nyheter24 har emellertid TV4, via kanalens PR- och kommunikationschef Ina Kokalari, tidigare uppgett att Engbergs kyss ska ha skett under ordnade former.

"Vi har alltid löpande kontakt med produktionen så att momenten som spelas in känns bra för alla inblandade, så även i det här fallet. David (Sundin, reds. anm) och produktionen hälsar att allt har gått enligt protokoll och ingen inblandad är ledsen eller besviken."

Än så länge har Granskningsnämnden inte fattat något beslut om ärendet ska prövas.

Nyheter24 har sökt Lotta Engberg.