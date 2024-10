Det var under våren 2023 som det stod klart att SVT förlorat rättigheterna till underhållningsprogrammet "Bäst i test", vilket är baserat på det brittiska formatet "Taskmaster".

Programmet, som går ut på att ett gäng välkända profiler tar plats i en testpanel som ska samla poäng genom att genomföra en rad olika lustiga och kluriga tester på bästa möjliga sätt, sändes i hela sju säsonger på SVT.

LÄS MER: David Sundins krav innan "Bäst i test"-flytten till TV4



"Bäst i test" sändes tidigare i SVT. Foto: Christine Olsson/TT

MISSA INTE: Här ligger nya "Bäst i test"-huset 2024



Men under våren 2024 var det TV4 som tog över "Bäst i test" och mycket är sig likt: Babben Larsson är fortsatt enväldig domare och David Sundin är tävlingsledare.

Nytt sedan flytten till TV4 är dock att man inte längre bjuder in en känd gäst till varje program och att testerna genomförs i ett nytt "Bäst i test"-hus. Dessutom är det, i motsats till när programmet sändes i SVT, reklamavbrott – något som väckte starka känslor under premiärsäsongen.

"Galet mycket reklam hela tiden. Programmet blir totalt upphackat. Känns som att det är 50 procent program och 50 procent reklam", skrev en av flera missnöjda tittare i en kommentar i sociala medier under våren.



LÄS MER: Tittarna sågar Bäst i test – efter flytten till TV4: "Förstör allt"

TV4 tog över rättigheterna till "Bäst i test". Foto: Fredrik Sandberg/TT

MISSA INTE: Stora förändringen i "Bäst i test" – inslaget försvinner i TV4

Lägre tittarsiffror för "Bäst i test" i TV4

Ytterligare en ändring som skett sedan "Bäst i test" började sändas i TV4 är att tittarna får ta del av två säsonger per år, jämfört med en säsong per år då programmet visades i SVT.

Just nu är den nionde säsongen i full gång på TV4. Denna gång är det skådespelaren Eric Stern, komikern Nour El Refai, radioprofilen Torbjörn Averås Skorup, skådespelaren tillika regissören Marie Agerhäll och programledaren Lotta Engberg som gör upp i programmet.

LÄS MER: Allt om Torbjörn Averås Skorup: Partner, bror och Bäst i test

Panelen i höstsäsongen av "Bäst i test" 2024. Foto: Annika Berglund/TV4

MISSA INTE: Allt om Eric Stern: Längd, fru, barn, filmer och Bäst i test



De senaste tre programmen har lockat mellan 664 000 och 743 000 linjära tittare. Det är därmed långt ifrån de tittarsiffror som "Bäst i test" hade när det sändes i SVT. Under den sista säsongen i kanalen landade nämligen tittarsiffrorna under miljonen vid endast två tillfällen, men då betydligt högre än de senaste programmen på TV4: 973 000 respektive 968 000, enligt Aftonbladet.

Lotta Engberg kysste David Sundin i "Bäst i test"

Trots att tittarsiffrorna dalat sedan kanalbytet har programmet fortsatt att engagera i sociala medier. Och faktum är att det senaste avsnittet, som sändes under fredagen den 4 oktober, rört upp en hel del känslor bland tittarna.

David Sundin och Lotta Engberg. Foto: TV4

I ett test skulle nämligen paneldeltagarna göra något de aldrig gjort förut och heller aldrig kommer att göra igen. Då tog Lotta Engberg tag i David Sundins ansikte och kysste honom under flera sekunder.

Segmentet har TV4 delat med sig av på sin officiella Facebook-sida och i kommentarsfältet visar det sig att flera tittare blivit illa berörda av Engbergs tilltag.

MISSA INTE: Allt om Lotta Engberg: Längd, barn och "Soldoktorn"

Tittarnas kritik: "Vidrigt"

Så här skriver några av tittarna i kommentarsfältet:

"Vidrigt... Varje avsnitt håller hon på med något nytt gränslöst mot David.. Tänk vilka sjuka scener det hade blivit om Lotta var en man som gjorde detta mot en kvinna.. Hennes beteende känns otroligt obehagligt."

"Det var inte ok alls."

"Hade en man gjort så 2024 i tv mot en kvinnlig programledare under samma förutsättningar, så hade han blivit bespottad överallt, skriven om i krönikor och hans karriär hade varit slut, oavsett vad han sysslade med. Just sayin’."

"Äckligt, fy."

"Obehagligt att se tycker jag. Älskar programmet, men tänker på hur detta skulle se ut under Me Too. Inte okej! Och inte okej att ingen av de övriga i panelen kommenterar det utan bara skrattar."

"Hoppas hon hade frågat först.."

"Tanken om att David kanske har ett liv utanför programmet, och att detta kan verka respektlöst mot hans närmaste verkar inte ha infallit henne."

"Det här gick överstyr."

"Gäller inte samtycke längre?"

"Just det klippet känns lite fel, om det varit en kvinna som satt där och en man gjort så? I övrigt gillar vi programmet."

Foto: Skärmavbild/Facebook/TV4

Nyheter24 har sökt TV4 såväl som Lotta Engberg och David Sundin för en kommentar.

MISSA INTE: Lotta Engbergs feta miljonlön – så mycket pengar drar den folkkära tv-profilen in