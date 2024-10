Amanda Fransson har hittat kärleken i kända tv-profilen

Paradise Hotel 2024 är i full rullning och i årets säsong har det varit mer hårt spelade är någonsin. Det har också förekommit en hel del hetlevrade känslor, kärlek, attraktion och svartsjuka.

En av årets heta potatisar är ingen mindre än Amanda Fransson, 28. Det inte alla vet är att Amanda var med i Ex on the beach Sverige 2019. Men hennes deltagande i säsongen är inte någonting hon ser tillbaka på med glada ögon.

Amanda Fransson. Bildkälla: Viaplay

– Man kan säga att jag.... nej men jag mådde inte bra i Ex on the beach, varken under inspelningen eller efter. Jag kände mig inte särskilt stolt efter mitt deltagande där, berättade hon i en intervju med Nyheter24.



Några år senare blir hon uppringd av castingen för Paradise Hotel. Men hennes svar var till en början ett solklart nej.

– Jag sa nej säkert fyra gånger, men de fortsatte ringa.. så efter lång tids övertalning så kände jag att ja, varför inte, jag är väl med då, sa hon.

Hon förhandlade även till sig en redig hacka pengar, berättade hon för Nyheter24.

Amanda Fransson var stor innan PH

En till sak om Amanda är att det inte bara är hennes tv-medverkan som gjort henne till ett välkänt ansikte. Hon har nämligen omkring en miljon följare på TikTok och 700 000 på Instagram. Detta är tack vare att hon driver ett stort träningskonto med huvudfokus på rumpa och lår.

– Jag fokuserar mycket på just hur man tränar underdel och det har gått hem, berättade hon under intervjun.

Har du några specifika tips på hur man tränar upp rumpan?

– Lyft tungt och ligg på kaloriöverskott. Många äter för lite vilket är en avgörande faktor för vilka resultat du får, berättade hon.

Väl inne på lyxhotellet har Amanda snabbt hamnat i hetluften och unde de senaste veckorna har klipp från Pandoras Ask spridits på sociala medier. Där syns Amanda bland annat skrika på en annan kvinnlig deltagare.

Men senare skulle vindarna vända för Fransson. Det kommer nämligen in en kille vid namn Isak Ericsson som Amanda haft en fling med hemma i Sverige. Och även denna gång tändes det gnistor.

Scener från Paradise Hotel. Bildkälla: Viaplay

– Jag tycker ju att han är dösnygg.... alltså verkligen jättesnygg, påpekade hon snabbt.



Och ja.... det hela skulle komma att sluta bra. I dag är nämligen profilerna tillsammans vilket de nu avslöjat i en intervju med Aftonbladet.

– Jag föll inte jättemycket för din personlighet i början, sa hon och fortsatte.

– Jag brukar skämta och säga till min familj att Isac är en sådan där AI-grej man satt ihop. Han är ett genetiskt underverk.

Intervjun i sin helhet hittar du här.