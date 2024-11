Anders Lundin plötsligt sjuk under Robinson-inspelningen

Robinson 2024 pågår för fullt, och har innehållit allt från fartfyllda tävlingar och extrem hunger till matförgiftning och bråk. Lag Syd och Lag Nord har nyligen lösts upp och ett gäng tappra deltagare kan nu bocka av att ha klarat sig till den så kallade sammanslagningen.

Bråken i Robinson 2024

Men den påfrestande tävlingen har, för många av deltagarna, varit allt annat än enkel och det har uppstått mer än en konflikt. Deltagarna lever nära inpå varandra, något som tenderar att bli påfrestande.

Thomas Bergkvist. Foto: TV4/Robinson

Namaz Baki. Foto: TV4/Robinson

Exempelvis deltagarna Thomas Bergkvist och Nabaz Baki rök ihop ett flertal gånger. Även Nabaz Baki och Elsa Gyll drog inte alltid jämnt på ön, och hemma i Sverige har relationen fortsatt att vara syrlig.

– Jag har inte kontakt med Nabaz i dag. Jag hörde av mig till honom någon gång efter programmet för att typ checka läget eftersom att vi ändå har varit... been through it together, och vi hade många stunder av skratt också, har Elsa sagt i en video på Tiktok.

Elsa Gyll. Foto: TV4/Robinson

Robinson 2024: Deltagarna blev matförgiftade

Förutom det sociala spelet så är även hungern en stor utmaning för deltagarna. Om de inte lyckas vinna något ätbart på en pristävling så är matutbudet på de filippinska öarna extremt begränsat, och består mestadels av kokosnötter och någon banan då och då.

Ludwig Westberg. Foto: TV4/Robinson

En person som däremot varit desto mer kreativ när det kommer till måltiderna på Robinson-ön, det är Ludwig Westberg. Vid ett tillfälle kokade han musslor och sniglar som han hade hittat, och resten av laget njöt också av måltiden. Men kort därefter var katastrofen ett faktum. Flera av deltagarna drabbades nämligen av matförgiftning och läkarteamet var tvungna att komma till stranden för att se till att de inte fick vätskebrist.

Deltagarna blev matförgiftade. Foto: TV4/Robinson

Petra Malm är programledare för Robinson

Programledare för den nuvarande säsongen är Petra Malm, en roll som hon delar tillsammans med Anders Lundin. De två profilerna har hittills turats om att leda varannan säsong, och i vårens kommande upplaga av Robinson är det gissningsvis Anders Lundin som håller i stafettpinnen.

Petra Malm. Foto: TV4/Robinson

Anders Lundin: "Fick lunginflammation"

Men en Robinson-inspelning är ingen dans på rosor, inte heller för programledarna. Anders Lundin har nämligen avslöjat en viss detalj om kommande Robinson-säsong…

Anders Lundin. Foto: TV4/Robinson

För Nyheter24 har Anders Lundin tidigare berättat att han faktiskt stötte på patrull under inspelningen av en kommande säsong av Robinson. Han blev nämligen riktigt risig.

– Jag blev sjuk när vi gjorde Robinson och fick lunginflammation. Så mitt bästa sommarminne 2024 är att komma hem och att det inte är 38 grader varmt längre. Utan det är helt normal svensk sommar med små tussar av moln på himlen. Det är en insjö som inte är 29 grader varm utan den är 21 grader och det är sötvatten och vanliga fåglar som kvittrar, och det är lugnt. Det är mitt bästa sommarminne, berättar Lundin.