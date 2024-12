Parnevik hånar Idol-tittarna: "Dom som kollar är..."

Efter sin medverkan i långköraren Så mycket bättre så har TV4-tittarna blivit mer och mer bekanta med artisten Peg Parnevik. I våras lanserades hon som ny medlem i Idol-juryn. Andra färgstarka medlemmar i juryn är Katia Mosally, Anders Bagge och Aviciis tidigare manager Ash Pournouri.

När Pournouri presenterades som ny medlem så möttes TV4 av hård kritik för beslutet. Detta då Ash anklagats för att ha pressat Avicii för hårt.

"No no no! Bort eller bojkott!" och "Men jösses. Har inte den mannen bevisat att han är fel man för jobbet redan?" var några reaktioner från upprörda tittare. Men kritiken rann av Idols exekutive producent Malin Knave.

"Vi är medvetna om att det finns tankar och åsikter kring valet av jury. Vi är väldigt glada över att Ash är en del av Idoljuryn och responsen har varit övervägande positiv", skrev hon till Aftonbladet i ett meddelande.

Idoljuryn. Bildkälla: Stella Pictures.

Men Ash var inte den enda jurymedlemmen som mötte kritik. Strålkastarljuset har även riktats mot Peg Parnevik, och produktionen menar att hon vissa gånger uttryckt sig för hårt mot Idolerna.

I veckan kunde Nyheter24 även avslöja att TV4 anmälts till Granskningsnämnden. Detta då flera tittare reagerade på den klänning som Peg bar i sändningen. De som anmält menade att hennes klädsel inte rimmade med att Idol är familjeunderhållning.

Peg Parnevik intog scenen i en svart klänning som väckte reaktioner. Bildkälla: Stella Pictures.

Peg Parnevik om hatet i Idol

I podden Peg & Penny som Peg har med systern Penny så berättar Peg om den kritik hon mött.

– Jag har gjort Idol och Idol har varit…det är som att föda barn misstänker jag. Det är skönt att vi får halva december, januari och februari, mars typ. För att om det var pang på en till säsong så hade jag nog tackat nej. Det är intensivt. Det är en bubbla. Herregud vad folk…Jag tror att efter Så mycket bättre så tänkte jag att jag var folkkär. Nu är jag tillbaka i att folk hatar mig. What did I do?, säger Peg.

Orden får systern Penny Parnevik att reagera, och hon tar snabbt sin syster i försvar – och riktar istället plötslig kritik mot programmets tittare.

Penny Parnevik har inte mycket till övers för Idol-tittarna. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

– Jag har en bone to pick (ungefär en oplockad gås, reds. anm) med dom som kollar på Idol. Dom är kokobananas, säger Penny Parnevik i podden.

Peg Parnevik öppen för att sitta i Idol-juryn 2025

Orden får Peg att avbryta sin syster direkt.

– Vi kan prata om det en annan gång. Jag tror att jag kommer vara med igen, vi får se, dom har inte frågat mig än, men jag tror att…, säger Peg vidare.

Peg Parnevik avbryter systern Penny när hon säger att "Idoltittarna är kokkobananas". Bildkälla: Stella Pictures.

Penny berättar att hon tror att Peg kommer att få fortsätta en säsong till i juryn, då tittarsiffrorna enligt Penny har förbättrats sedan Peg anslöt till juryn.

Enligt statistisk från MMS, som mäter tv-tittandet i Sverige, så ligger Idol varje vecka på cirka 500 - 600 000 tittare linjärt. Omkring 100 000 tittare följer musiktävlingen online.